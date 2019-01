České Budějovice - Na protest proti zhoršujícímu se klimatu se večer v krajském městě na Lannově třídě konal happening Kruh pro planetu.

Účastníci s transparenty pouštěli lidem videa s informacemi o změně klimatu, upozorňovali na obrovskou krizi. „Podle vědců zbývá 12 let, než dojde k nenávratnému poškození planety a života na ní,“ varuje organizátorka Ema Hemmerová. Sbírali také podpisy do výzvy vládě Neztrácejme čas. Tu může každý občan podepsat na webové stránce www.proplanetu.cz.

Se záchranou Země je třeba začít ihned. Zkusme každý dodržovat aspoň některá pravidla z Desatera ochránce klimatu, který:

1/ Nakupuje lokálně, aby zboží cestovalo co nejméně.

2/ Nakupuje bez obalu. Čím dál zboží cestuje, tím víc obalů – odpadu.

3/ Předchází tvorbě odpadu, třídit nestačí – nestíháme recyklovat.

4/ Investuje do opravitelných výrobků, pokud to jde, věc si vypůjčí nebo vymění za jinou. Nepotřebné věci daruje potřebným a neplýtvá.

5/ Odebírá energie z obnovitelných zdrojů, změní dodavatele nebo je soběstačný.

6/ Využívá hromadnou, sdílenou nebo alternativní osobní přepravu.

7/ Nakupuje BIO produkty z ekologického zemědělství, které neničí půdu jedovatými postřiky.

8/ Konzumuje co nejméně masa, velkochovy ničí životní prostředí.

9/ Sází stromy, zakládá louky, pečuje o každý kus přírody, aby zadržel co nejvíc vody a žilo v něm co nejvíc druhů zvířat a rostlin.

10/ Motivuje ostatní udělat to samé, ve firmě, u prodejců, i lokální zastupitelstvo nebo vládu.