„Dáš si opečený lančmít?“ ptá se jeden z kameramanů moderátora Tomáše Budky ve studiu České televize ve stanu umístěném na vyvýšené plošině ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy těsně u závodní tratě a vytahuje přenosný ohřívač. Času v živém vysílání není nazbyt. Než stačí moderátor odpovědět, přichází do olympijského studia přední český snowboardista Jakub Hroneš ze Špindlerova Mlýna a za rohem už čeká lyžařský trenér Ester Ledecké Tomáš Bank. Lančmít nebude, je potřeba se věnovat hostům a připravit s nimi vstup do živého vysílání. Je to cvrkot. Televizní diváci nepočkají, jídlo ano.

Vysílací centrum si vybudovala České televize ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy, kam zaparkovala i svůj největší přenosový vůz. V kamionu s výrazným logem ČT se ukrývají dvě nezávislé režie, kamerové i zvukové, korekční jednotky kamer korigující barevnost a ostrost kamer na dálku.

„Vejsplachy byly srdcem našeho vysílání. Bylo to koordinační centrum, kam jsme si zvali významné hosty, posouvali vysílání tam či onam, kde se zrovna něco dělo. Měli jsem tam velký přenosový vůz, jenž zpracoval všechny disciplíny, které se odehrávaly ve Vrchlabí. Další přenosový vůz jsme měli v Nové Pace na krasobruslení, odkud se ve středu přesunul na hokej do Trutnova a poté na hokej do Vrchlabí. Prostor na sjezdovce na Horních Mísečkách nám pokrývala externí firma,“ upřesnil Budka.

Objem odvysílaných hodin byl obrovský. To přineslo skvělou prezentaci i pro Královéhradecký kraj jako pořadatele i města, kde se sportovní disciplíny odehrávaly. „Akce pro více než patnáct set lidí je pro region velice významná z hlediska sportovního i turistického. Pro Vrchlabí to byla mimořádná příležitost představit skvělý lyžařský běžecký areál Vejsplachy, který je druhý nejlepší v Česku, na našem zimním stadionu se odehrálo také finále hokejového turnaje,“ uvedl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Zimní království

Krkonoše se zdají být ideálním místem pro zimní olympiádu, pokud je sníh. S tím Tomáš Budka souhlasí. „Je to tady fantastické. Je skvělé, a říkala to spousta hostů v našem studiu, že Krakonoš má sport evidentně rád. Zachránil Olympiádu dětí a mládeže i Světový pohár,“ připomněl dlouho trvající lednovou oblevu.

Poslední týden však vyšly sněhové podmínky ideálně. „Když se tady člověk rozhlédne, vidí pohádkové kulisy. Nastříkat umělý sníh na trať pro běžecké nebo sjezdové lyžování dovede kdekdo, ale pravou zimní atmosféru dělá opravdová zima a to, že padá přírodní sníh a jsou zasněžené louky, koruny stromů, střechy domů. Pak se teprve člověk cítí jako v krásném zimním království, a takhle to tady vypadalo,“ přiblížil svůj pohled moderátor olympijského studia.

Vrchlabský běžkařský a biatlonový areál Vejsplachy si dříve několikrát vyzkoušel na vlastní kůži, dobře tedy věděl, kam míří. „Přijde mi jako stvořený pro tyto účely. Osobně jsem tady byl několikrát na běžkách, takže areál znám. Je moc pěkný, navíc evidentně láká i místní obyvatele. Na biatlon a běžecké lyžování se chodily dívat stovky fanoušků. Zázemí je perfektní, okruh krásný, vše v dosahu. Můžu říct jen to nejlepší,“ pochválil vrchlabské prostředí.

Ačkoliv se jednalo o sportovní akci mládeže, v konkurenci velkých sportovních událostí má v České televizi svoje pevné místo. „Taková akce je pro nás velmi důležitá. Česká televize má ze zákona danou svoji veřejnoprávní úlohu, a tou je uspokojit co nejširší spektrum diváků. Naším cílem, a věřím, že se nám to zejména v zimním čase daří, je nabízet jak špičkový sport na úrovni mistrovství světa, světových pohárů, olympijských her, tak rovněž ukazovat sport mládeže,“ vysvětlil postoj ČT její garant Olympiády dětí a mládeže.

Špičkoví komentátoři v akci

„Bylo nás tady 20 redaktorů a nesetkal jsem se s tím, že by někdo řekl, že na tuto akci nepojede. Naopak to všechny bavilo, pro komentátory to byla možnost nahlédnout na sport z jiného úhlu. Potvrdila to skutečnost, že drtivá většina komentátorů, kteří se věnují svým sportům na nejvyšší úrovni, komentovala stejné sporty na Olympiádě dětí a mládeže, třeba Marek Svačina, Ondřej Tomek, Jiří Hölzel nebo Michal Dimitrov. Kromě toho, že je to naším posláním a je to důležitá součást našeho vysílání, tak bych prostě řekl, že nás to baví,“ dodal Budka.

Z Vrchlabí se teď přesouvá jako garant a komentátor alpského lyžování do Špindlerova Mlýna na víkendový Světový pohár. „Ve Špindlerově Mlýně už máme dávno všechno připravené. Světový pohár ale jako televize nevyrábíme, nicméně připravujeme naše vysílání. Štáb České televize tam bude mít zhruba 25 lidí,“ upřesnil Budka.