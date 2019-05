Ani čáp, který se svou partnerkou obývá komín bývalého lihovaru, si tu událost nemohl nechat ujít. Zakroužil nad zámeckou zahradou, usedl na střechu zámku a beztak se zamyslel, jestli by tu vysokou úzkou věc nešlo zabydlet taky. Příští sezonu. Pokud nezmizí stejně rychle, jako se objevila.

Jenže ona vysoká úzká věc, kterou člověk vymyslel, aby do země vrtala a rovnou na místě betonovala piloty, má kočovný život. Padesátitunový a 20 metrů vysoký kolos zaměstnanci olomoucké společnosti Eurogema CZ dopravili do Jaroměřic nad Rokytnou rozložený na náklaďácích v úterý 29. dubna.

Druhý den zrána vrtnou soupravu během tří hodin sestavili, díky pásům přejeli celou zámeckou zahradu a mohli se pustit do práce. Za úkol měli udělat dvě piloty v korytě říčky Rokytné. Piloty ponesou středovou podporu nově budovaného zámeckého mostu v místě, kde ho měl v 18. století ve svém barokním konceptu už tvůrce dnešní podoby zámku, hrabě Jan Adam z Questenberka.

Výroba je rychlá

„Dělám na zámku zahradníka dlouho, ale takovou ratejnu jsme tu ještě neměli,“ poznamenal Martin Vodička, když si dotočil na mobil pár videí z akce.

Výroba pilot je rychlá. „Návrt je za 12 až 15 minut, betonování pět minut a zasouvání nachystané kovové armatury je dalších pět minut. V součtu pilotu uděláme do půl hodiny,“ vysvětlil stavbyvedoucí pilotáže Ivo Nemrava.

Speciální beton namíchali v betonárce v Moravských Budějovicích. Vrtná souprava se dostala do hloubky 7,5 metru. Beton zatuhnul do večera, důkladné vytvrdnutí je spočítáno na čtyři týdny.

Jakmile má souprava hotovo, jsou dělníci schopní ji rozebrat za dvě hodiny. A frčí se na další stavbu. V tomto případě na sever k Zábřehu.

„Naše firma to dělá od roku 1996. Je fakt, že v tak reprezentativním prostředí, jako je zámek v Jaroměřicích, jsme ještě nevrtali. Na Vysočině jsme dělali pilotáž například pod sedmihektarovou halu Agrostroje Pelhřimov. Dneska se takto zakládají stavby hodně často. I pod rodinné baráky si to lidi dávají,“ doplnil Nemrava. V době stavebního boomu se vrtá od ledna do prosince.

V zahradě Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou vznikají dva nové mosty místo starých: přes Rokytnou bude hotový do října a ten na divadelní ostrov do Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Celé to bude stát 5,5 milionu korun.