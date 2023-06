Vrtulník hlavou dolů. Nad Pardubicemi se proháněl letecký rekordman

Bude tomu už jedenáct let, co se rakouský dobrodruh Felix Baumgartner zapsal do historie létání svým kouskem, kdy volným pádem skočil z téměř 39 kilometrů. Jak říká, adrenalin však nevyhledává. I tak je na jeho kousky, které předvádí nejenom s padákem na zádech, ale i ve své oblíbené helikoptéře, pohled, u kterého tuhne krev v žilách. Let v ní s ním na vlastní kůži zažil reportér Deníku.

Felix Baumgartner | Video: Deník/Petr Vaňous