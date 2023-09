V polovině prázdnin se ve Vsetíně zvýšila četnost napadení lidí. Podle města je mají na svědomí skupiny nezletilých romských obyvatel. Policie v této souvislosti vyšetřuje výtržnictví, ublížení na zdraví, krádež a loupež. Od září by se mohla situace uklidnit. Nově budou občané Vsetína v ulicích opět potkávat romské asistenty prevence kriminality. Ti se poprvé objevili ve městě před deseti lety.

Náplní jejich práce bude především dohled nad bezpečností, ať už se týká osob nebo majetku, dodržováním veřejného pořádku a také komunikace s romskou menšinou. Jejich činnost by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti v ulicích.

Asistenti prevence kriminality pracovali ve Vsetíně již v minulosti v rámci několika projektů. Radnice letos využila spolupráce s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj a dotačního titulu Evropské unie.

„Naše žádost byla úspěšná a získali jsme prostředky na mzdy a vybavení pěti pracovníků po dobu tří let v celkové výši přes 6,7 milionu korun. Město se přitom bude na realizaci tohoto projektu spolupodílet 670 tisíci korunami,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Radnice si od činnosti asistentů prevence kriminality slibuje lepší dohled nad rizikovými oblastmi, kde dochází ke konfliktům mezi Romy a majoritou. „Součástí práce asistentů bude ale i dohlížení na romské děti při cestách do školy, případně je můžeme využít pro zajištění pořádku na koupališti,“ dodal starosta.

Kterým místům ve Vsetíně se vyhnout?



Největší strach mají obyvatelé města na sídlišti Ohrada, v parku Panská zahrada a na vlakovém nádraží v centru Vsetína. „Rizikovou lokalitou je především centrum města,“ konstatuje ředitel městské policie Patrik Pecina.

Asistenti by mohli ve městě působit stále. „Samozřejmě, že je logické, když město hledá dotační zdroje, ale vzhledem k užitečnosti asistentů by možná mělo smysl jejich činnost nepřerušovat ani po ukončení dotace a do doby, než bude možné získat nějakou další, je dočasně financovat z rozpočtu města, podobně jako třeba městskou policii. Pokud vedení města považuje bezpečnost za prioritu, měli by asistenti fungovat kontinuálně celý rok,“ míní radní Michal Berg (Koalice pro otevřený Vsetín).

Pomáhají i policisté na koních

Aby se zabránilo růstu kriminality, objevují se ve Vsetíně také častěji policisté se služebními psy či policisté na koních. „Strážci zákona se při hlídkové činnosti zaměří i na kontroly restauračních zařízení,“ řekl v minulosti mluvčí Petr Jaroš.

O práci asistentů prevence kriminality byl v romské komunitě velký zájem. Přihlásily se dvě desítky uchazečů, z nichž bylo vybráno pět s nejlepšími předpoklady. Asistenti budou pracovat ve dvoučlenných hlídkách ve dvousměnném provozu.

„Před nástupem do služby prochází noví pracovníci nezbytným vstupním školením, kde získají informace o svých právech a povinnostech,“ přiblížil ředitel městské policie Patrik Pecina.