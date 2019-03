Ačkoli město už krátké minutové klipy oficiálně představilo v druhé polovině února na letošním předávání ocenění nejlepším sportovcům uplynulého roku, mezi lidmi se o nich příliš neví. Radnice s propagací klipů zaspala.

Nové prezentační klipy města Vsetín:

Ani mnozí vsetínští zastupitelé na otázky Deníku, jak hodnotí kvalitu videa, nedokázali odpovědět. Protože většina z nich je ani po oficiálním představení ještě neviděla.

„Už je někde konečná verze? Zatím jsem viděla jen ty pracovní,“ reagovala téměř týden po uveřejnění zastupitelka Helena Gajdušková.

Stejným způsobem se dotazovali také zastupitelé Petr Kořenek, Josef Novosad, Milan Chlápek, Roman Kalabus či Zdeněk Vejpustek.

Ten po poskytnutí videa redakcí Deníku označil klipy jako zdařilé, ale bez propagace.

„V mediálním servisu na stránkách města jsou až pod číslem devět, to je dost nepřehledné. Propagační video spoty by měly být nastálo na prvním místě, při návštěvě městských stránek. Jen tak si jich někdo všimne,“ upozornil Vejpustek.

Dlouhodobě na cestovní ruch nemyslí

Za zdařilé a trendové označil videa zastupitel a předseda komise pro cestovní ruch Roman Kalabus.

„Jen je škoda, že ve skutečnosti město dlouhodobě na cestovní ruch nemyslí a prakticky jej nepovažuje za důležitý. To je velká chyba. Podobně i ve sportu a ve volném čase. Když není daný cíl, není koncepce a není strategické plánování, tak se cokoliv velmi špatně posouvá dál. A Vsetín ten potenciál má,“ posteskl si.

O tom, pro koho jsou videa určená, zapochybovala Vsetíňanka Hana Škarpová.

„Pro současné obyvatele, abychom věděli, jak je to tu pěkné, nebo pro investory? Či se videem lákají noví obyvatelé do bytů, které tu chybí? Nebo je to reklama na Záření (každoroční vsetínský kulturní festival pozn. redakce) nebo pro turisty?“ ptala se.

"Jsme teď trochu v útlumu"

Místostarosta Vsetína Tomáš Pifka vysvětlil, že videa se objeví na veletrzích cestovního ruchu, v regionální televizi a všech akcích, na kterých bude možnost prezentace pomocí multimediální techniky.

„Samozřejmě také na webu a Facebooku města. Propagují Vsetín po stránce cestovního ruchu, jsou určená pro případné návštěvníky i pro naše obyvatele, aby si uvědomili, v jakém krásném prostředí žijeme,“ řekl Pifka.

Propagaci spotů chce radnice razantně vylepšit.

„Jsme teď trochu v útlumu. Jsme prakticky bez mluvčí úřadu, která svůj post opustí ke konci měsíce. Ale klipy už jsme představili na Sportovci roku. Další uvedení bylo na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku, kterou pořádal Deník uplynulou středu,“ připomněl místostarosta.

Po stránce kvality hodnotí videa velmi vysoko.

„Za cenu tři sta padesát tisíc bez daně máme dva klipy, které jsou i v anglické verzi. Pak širší pětiminutový klip a dalších třicet hodin záběrů, které můžeme využít. V minutových upoutávkách jsou vypíchnuté všechny perly, které na Vsetíně máme. A videa jsou zpracovaná s vysokou mírou profesionality,“ dodal Pifka.

Nejmodernější technika jako na celovečerní film

Martin Gazda, jednatel firmy IS Produkce, která videa vytvořila, prozradil, že při natáčení použili nejmodernější techniku, s níž pracují při výrobě celovečerních filmů.

„Točili jsme celý rok, celkem to bylo dvacet osm natáčecích dnů s profesionálními filmaři a postprodukcí. Využili jsme i drony a letecké záběry,“ upřesnil.

„Výsledek nás potěšil. Rádi bychom proto propagační videa o Vsetíně přihlásili do soutěže filmů přispívajících k rozvoji domácího cestovního ruchu,“ uzavřel Martin Gazda.