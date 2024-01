Proč zrovna o Kypru?

Já obecně přednáším o regionální geografii Evropy, to učím na fakultě v Ústí nad Labem. Tuto přednášku jsem vybral proto, že jsem na Kypru zhruba před 14 dny aktuálně byl. Mohl jsem to tak i takzvaně zaobrázkovat. Z Kypru jsem také vyřizoval mailem pozvání sokolovské školy na soutěž.

Jste pracovně vytížený, bylo těžké vás přemluvit?

Prostě se sešlo to, že jsem měl zrovna volný víkend a neviděl jsem důvod, proč bych nemohl pomoci dobré věci. Ubytován jsem v Lokti, kde jsem už po několikáté. My vystudovaní středověkáři musíme prostě některé lokality, mezi něž patří i Loket, vidět.

Nenechal jste si ujít návštěvu zdejšího pivovaru Permon. Chutná vám pivo?

Pivo mi chutná a Permon byl dobrý. Já jsem vycvičený na klasickém ležáku, to je to, co mi vyhovuje nejvíc. Banány a různé další ovocné příchutě bych já osobně do piva necpal. Držím takovou tu standardní spotřebu 160 litrů na hlavu v České republice ročně. Za rok to asi dám. Jde průměrně o jedno pivo za den. Když člověk vyrazí jednou týdně s kamarády, dá si něco k jídlu, tak to nabere. Číslo vypadá na první pohled hrozně, ale děleno 365 je to v pohodě.

Z kolika zemí jste ochutnal pivo?

Pivo jsem ochutnal asi z 72 zemí. Procestováno mám zatím 49 zemí. Některá piva jsem zkusil při návštěvách cizích zemí, jiná mi někdo přivezl ze zemí mimo Evropu na ochutnání. Co se dá sehnat u nás, jsem, dá se říci, už zkusil. V republice je zhruba 500 pivovarů a z 250 už jsem jejich piva okusil. Ty malinkaté na vesnicích člověk nestíhá. V Evropě jsem pak ochutnal 400 až 500 značek piva.

Máte rád i fotbal. Víte něco o tom sokolovském?

Na fotbal chodím rád. Ve třídě jsme měli dvě skupiny, Sparťany a Slávisty. Chtěl jsem nějak vymezit a tak fandím Dukle Praha. Pamatuji si zápasy i výsledky Dukly s Baníkem Sokolov ve druhé nejvyšší soutěži, i to, jak Baník spadl o třídu níž. Dukla sice nemá tolik fanoušků jako top kluby v Praze, ale má to i svou výhodu. O přestávce si v klidu koupíte klobásu a pivo, aniž byste přišli o začátek druhého poločasu.

Vaše znalosti jsou obdivuhodné. Máte ještě kapacitu nabírat další?

Další znalosti pořád přibývají. A hlavně každý člověk si pamatuje nejen důležité věci, ale i hodně volovin. A přestože si já i ostatní lovci z televizního pořadu Na lovu pamatujeme či známe hodně věcí, jsme úplně normální lidé, žádná vědecká monstra.