„Škola nám poskytla zázemí, mohli jsme vypracovat výrobní dokumentaci. Měli jsme k dispozici software Siemens NX, kde jsme byli schopni vůz virtuálně vymodelovat a ověřit pevnostní analýzou,“ potvrzuje Göttler.

Ne všechny díly na autě jsou přitom vyrobené ve škole. „Snažili jsme se vyrobit si maximum dílů sami, protože některé byly na trhu příliš drahé, nebo se vůbec nevyráběly. Nakoupili jsme pneumatiky, disky, brzdiče, motor, převodovku, sedačky, volant a nějaké další běžné díly, které se nevyplatí vyrábět,“ vyjmenovává. Rám, laminátovou kapotáž nebo prvky náprav si studenti vyrobili sami, ale například tlumiče musely být vyrobené na zakázku.

Až 160 kilometrů v hodině

Zajímavé jsou parametry auta. „Je tam šestiválec s obsahem 2,6 litru, na motoru jsme prováděli mechanické a softwarové úpravy, které měly navýšit výkon na zhruba 135 kilowatt. Hmotnost včetně provozních kapalin a dvoučlenné posádky je 850 kilogramů a maximální rychlost je omezovačem nastavená na 160 kilometrů v hodině,“ konstatuje Göttler.

Nabízí se otázka, zda bugy může vyjet na závodní tratě. „Rádi bychom se účastnili i závodů, tam by ale byl problém s pojištěním vozidla i jezdce. Možná do budoucna,“ uvažuje Göttler. On sám už má před státnicemi, ale pokud na něj mladší studenti školy naváží a postaví další bugy, bude jedině rád.

Unikátní stroj parkuje přímo v budově školy

S bratrem se začal vývoji a konstrukcí bugy více věnovat a když se na něj škola v budoucnosti obrátí, rád pomůže.

Projekt XR-Buggy je podle vedení školy výsledkem dosud nejambicióznějšího studentského projektu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

„Cílem bylo navrhnout konstrukci, vytvořit kompletní výkresovou a výrobní dokumentaci a realizovat i finální výrobu a montáž vozidla XR-Buggy. Studenti se mohli zapojit i do návrhů a tvorby elektronických systémů vozidla,“ shrnula mluvčí školy Martina Tomšů.

Studenti pracovali pod vedením Zdeňka Horáka, který byl tehdy vedoucí Katedry technických studií, nyní je rektorem školy.

„Cílem bylo nejen vytvořit plně funkční vozidlo kategorie buggy, ale především poskytnout našim studentům prostor pro prohloubení a aplikování nabytých vědomostí a dovedností v praxi,“ uzavřel.