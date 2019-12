Vstup do lednického parku zpoplatní. Roční permanentka vyjde na 200 korun

Za vstup do lednického zámeckého parku si lidé přece jen zaplatí. A to už od května příštího roku. Informaci potvrdila kastelánka Ivana Holásková. „Je to tak. Vstupenku si lidé koupí u jednoho z automatů už v příští sezoně,“ sdělila Holásková.

Lednický zámecký park. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek