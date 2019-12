Řadu hodin diskutovali obyvatelé Lednice na čtvrtečním jednání zastupitelstva. Jedním ze stěžejních témat bylo zpoplatnění tamního zámeckého parku, nebo i přesun pokladen, prodejny suvenýrů a zázemí do zámeckých jízdáren.

Lednický zámecký park. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Důvody rozhodnutí přijel do Lednice s lidmi prodiskutovat také Petr Šubík, ředitel Národního památkového ústavu v Kroměříži, pod který zámek spadá. „Jednací místnost, byla zcela zaplněná. Debata bohužel žádný posun nevyvolala. S rozhodnutím zpoplatnit vstup do parku a přesunout pokladny do jízdáren obec nesouhlasí. Pokud k tomu přece jen dojde, nemohou očekávat žádnou naši další spolupráci,“ okomentoval starosta obce Libor Kabát.