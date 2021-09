V Žatci a okolí a na vojenské střelnici ve Vršovicích u Loun probíhal výběr v těchto dnech. O náročnosti jednotlivých disciplín svědčí to, že z dvacítky zájemců uspěla necelá polovina. Průzkumné jednotky jsou u brigády ve všech třech jejích praporech.

/OBRAZEM/ Fyzickou zdatnost a obratnost, umění střílet, znalosti zdravovědy a topografie nebo správně přebrodit řeku Ohři. To vše a mnohé další museli prokázat uchazeči ve výběrovém řízení k průzkumným jednotám 4. brigády rychlého nasazení v Žatci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.