Systém rezidentního parkování totiž Brnu nevydělal zdaleka tolik, kolik radní původně předpokládali. „Celý provoz systému je totiž velmi nákladný. Museli jsme zaměstnat více lidí a pronajmout nové prostory,“ vysvětlil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Zástupci města proto podle něj odsouhlasili změnu. Nově mají do fondu téct peníze z veškerého parkování ve městě, ne jen z modrých zón. „Částky potom speciální komise rozdělí na konkrétní investice do dopravy. Využijeme je například na příspěvky brněnským městským částem. Třeba na parkoviště, ale také pro cyklodopravu. Využití peněz jsme nechali otevřené na všechny stavby v oblasti dopravy,“ popsal.

Podle opozičního zastupitele za hnutí ANO a bývalého náměstka pro dopravu Richarda Mrázka ale fond i původně počítal s příjmy z veškerých parkovacích automatů. „Chtěli jsme tímto způsobem motivovat městské části, aby se k rezidentnímu parkování připojovaly rychleji. Proto jsme jim plánovali dát třicet procent z vybrané částky. Sedmdesát procent mělo zamířit do rozpočtu města,“ řekl.

I přesto Mrázek připustil, že je momentálně ve fondu mnohem méně peněz, než původně počítali. „Způsobuje to zvláště fakt, že rezidentní parkování se podle mě v Brně rozšiřuje z neznámého důvodu velmi pomalu. Brněnské komunikace přitom byly připravené na rozšíření systému do dalších oblastí Brna-středu už dřív,“ dodal.

Podle radního Kratochvíla bude částka ve fondu vyšší teprve za rok. „Rezidentní parkování teprve pořádně startujeme. Proto si myslím, že teprve na konci příštího roku, kdy bude modrých zón v Brně víc, uvidíme, kolik peněz přiteče. Všechny peníze půjdou zpátky do dopravy,“ ubezpečil.

Aby se městský fond mobility dostal ze záporných čísel, bude podle něj pravděpodobně nutné doplatit částku z rozpočtu města.

Vznik fondu už v minulosti kritizoval spolek bránící práva řidičů Brno autem. „Myslím si, že především nemusí nezbytně nutně existovat. Pokud ale je politická shoda, že má fungovat, je důležité ho využívat smysluplně,“ uvedl předseda spolku Jan Mandát.

Dříve mu totiž vadilo upřednostňování příspěvků určených na propagaci cyklodopravy. „Nedávalo mi smysl na ni vynakládat peníze získané z parkování aut. Měly by jít zpátky do silniční do dopravy, nikoli do preferování kol,“ dodal předseda spolku.