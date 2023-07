Nesmiřitelný postoj má dodnes 50letý muž k závěru vyšetřovatelů po tragédii, k níž došlo v Lovosicích při přechodu na zemní plyn.

Osudové neštěstí zažil Stanislav Landgráf v jeho 23 letech. Při výbuchu plynu v bytovce zemřela 17. června 1996 nad ránem jeho maminka. Muži bude v srpnu 50 let. Doteď se nesmířil s tím, jak se s událostí v lovosické Nádražní ulici vypořádaly orgány činné v trestním řízení.

Jak dokládají snímky z dobového tisku, ohromný výbuch zanechal bytelný dům bez střechy, s jedním zcela zničeným bytem a s dalšími poškozenými. „Máma si ráno zapálila a byl konec. Já byl v tu dobu v práci,“ ukazuje Stanislav, co se víc než před čtvrtstoletím stalo v posledním, třetím patře domu, kde bydlel s maminkou. Na řadové bytovce nedaleko nádraží už dnes není nic poznat.

K explozi došlo při přechodu ze svítiplynu na zemní plyn. Podle usnesení z 6. ledna 1998, které má Deník k dispozici, unikl plyn z prádelny do stoupaček nezazátkovanými místy z rozebraného rozvodu. Policisté věc odložili. „Šetřením se nepodařilo zjistit osobu, která odmontovala rozvod a způsobila tak výbuch plynu v domě,“ vysvětlil v dokumentu tehdejší vyšetřovatel.

Klíče měla jen jedna osoba, tvrdí Stanislav

S tímto závěrem není Stanislav dodnes spokojený. Na výročí výbuchu to vždy připomíná na Facebooku. „Aby lidi věděli, jak se s tím policie vypořádala,“ vysvětluje, proč o tom píše na sociální síť. On prý viníka zná. „Od prádelny měla klíče jen jedna osoba. Na vlastní oči jsem toho muže viděl, jak odváží do sběru karmu a věci z té prádelny. A když to odšrouboval, nezaslepil trubky,“ je přesvědčen Stanislav.

Ten se s tímto přesvědčením už nedlouho po události obrátil na okresní státní zastupitelství (OSZ). Ale neúspěšně. „Trestní stíhání se zahájí v případě, že je dostatečně odůvodněn závěr, že trestný čin spáchala konkrétní osoba. Takové skutečnosti vyšetřovatel nezjistil,“ zdůvodnil odmítnutí žádosti o přezkoumání postupu vyšetřovatele dřívější okresní státní zástupce Zdeněk Hammer v dubnu 1999.

V Lovosicích si výbuch pamatují dodnes

Stanislav Landgráf sice v Lovosicích už řadu let nebydlí. Ale během rozhovoru s reportérem Deníku ho pozdraví hned několik lidí, kteří projdou kolem. Vyrůstal tu podobně jako oni. Chvíli bydlel znovu i v bytě ve třetím patře. „Postavili to nový, ale musel jsem odejít. V noci jsem se budil a hledal mámu,“ vzpomíná Stanislav. Pak působil jako taxikář, dnes jezdí s kamionem po Evropě.

Jedna z kolemjdoucích se u Stanislava na delší chvíli zastaví a říká, že si výbuch pamatuje. Vypráví, že to byla pořádná šlupka. Barák pak provizorně oplotili a trosky se dlouho uklízely. „To tady bylo haló,“ vzpomíná žena ve středních letech. Stanislav přikyvuje a vypráví, jak se loni v září znovu pokusil zvrátit závěry vyšetřovatele. „Měl všechny informace, ale nic s tím neudělal a věc odflákl,“ napsal v podání na litoměřické OSZ.

Současný pověřený státní zástupce neměl k otevření případu velký manévrovací prostor: trestní spis totiž policie v roce 2018 v souladu se zákonem skartovala. Žalobce tak čerpal jen z pozdějšího usnesení. „Jednou z prověřovaných okolností byl i odvoz spotřebičů konkrétní osobou. Ta uvedla, že přívody byly na místě a zazátkované,“ zrekapituloval Jakub Lédl.

Chyběly důkazy

Policie si podle žalobce nevystačila jen s tvrzením dotyčné osoby. „Ve věci bylo provedeno i ohledání místa činu, byl přibrán znalec z oboru plynárenství, nájemníci podali vysvětlení, byla provedena zkouška průtoku plynu a vyšetřovací pokus,“ shrnul Lédl s tím, že ani potom se policii nepodařilo zjistit viníka. A kdyby se věc vyšetřovala nyní po letech znovu, těžko by se našly pádné důkazy k jinému rozhodnutí.

Na závěrech žalobce OSZ neshledal 24. listopadu 2022 pochybení ani Lukáš Borovička z nadřízeného krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Právě tam se Stanislav domáhal přezkumu vyřízení podání okresním státním zastupitelstvím. Obě dvě vyřízení podání má Deník k dispozici. Ještě dříve muž z Lovosic věc konzultoval také s ombudsmanem Stanislavem Křečkem. A také neúspěšně.