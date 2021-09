Výbuch prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Právní kvalifikace se ještě může změnit. Před explozí majitelé prováděli v domě rekonstrukci. Při ní bylo poškozeno plynové potrubí, což vedlo k následnému výbuchu, uvedla Kyšnerová. Exploze si vyžádala životy dvou dobrovolných hasičů, kteří kvůli úniku plynu do domu přijeli. Zranění jsou jejich dva kolegové a další dva lidé.

Jeden z rodinných domů v sousedství rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku, který zničil středeční výbuch, je podle statika neobyvatelný. Po explozi má poškozenou konstrukci, hasiči proto zajistili stabilizaci objektu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Exploze si vyžádala životy dvou zasahujících dobrovolných hasičů, další čtyři lidé utrpěli zranění. Výše škody způsobené středečním výbuchem zatím stále není známá, její výše by mohla být jasná za týden či dva, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

