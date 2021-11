Dlouhých dvacet let bylo první patro děčínského východního nádraží pusté, železničáři pro něj neměli využití. Kdysi v nich byly školící prostory, později se proměnily na skladiště.

„Do největší místnosti se nastěhuje kroužek železničních modelářů, který je nyní v Březinách. V dalších prostorách bude šicí dílna, což je nový kroužek a měla by být přístupná i veřejnosti. Dále tu budou letečtí a plastičtí modeláři a autodráha,“ vyjmenovává ředitelka děčínského Domu dětí a mládeže Světluše Hochwalderová, jak využijí přibližně 500 metrů čtverečních podlahové plochy. Z východního nádraží se tak stane další středisko DDM, tentokrát zaměřené na technické obory. Doposud působí kromě hlavní budovy na Teplické ulici také v Divišově ulici a v Březinách.

Správa železnic hledá v posledních letech využití pro řadu svých nádraží, která byla stavěna pro úplně jiné potřeby, než jaké má moderní železnice. Ta není tolik personálně náročná, i nejrůznější vybavení je prostorově méně náročné. Část nádraží tak zeje prázdnotou a SŽ se jim snaží dát novou náplň a znovu jim vdechnout život.

Propojení železnice a modelářů

Propojení železnice a železničních modelářů se tak podle oblastního ředitele Martina Kašpara přímo nabízelo. „Uvědomujeme si význam výchovy mladých, děti je potřeba vychovávat už i na základní škole. Doufám, že zájem o technické obory nám přivede odborníky, kteří to po nás jednou převezmou,“ říká Kašpar.

Pro správce železniční infrastruktury, který celé patro DDM pronajal, znamenaly opravy náklady okolo dvou milionů korun. Od nápadu k jeho uskutečnění přitom uplynulo neobvykle málo času. „V dubnu jsem se zde poprvé potkal s panem oblastním ředitelem a s paní ředitelkou nad nápadem, jak tyto prostory využít. Za necelých šest měsíců Správa železnic hlásila, že má hotovo. Pro nás je to velký experiment, protože je to poprvé, kdy některá z našich příspěvkovek jde do nájmu,“ uvedl na předání prostor náměstek primátora pro školství Martin Pošta. Nastěhování modelářů na nádraží umožní uvolnit prostory ve stávajících budovách DDM k nabírání dalších dětí, případně k otvírání nových kroužků.

Východní nádraží není jediné, pro které se podařilo najít další využití. Částečnou konverzí prošlo nádraží na Jedlové. V prvním patře vybudovala SŽ nové apartmány určené nejen fanouškům železnice, kteří chtějí trávit dovolenou v těsném sousedství vlaků. „Zaznamenal to již i spisovatel Jaroslav Rudiš, který by zde chtěl udělat veřejné čtení,“ doplňuje mluvčí Radka Pistoriusová. Dalším nádražím, které by měla potkat podobná proměna, je to v Krásné Lípě, kde by mohla vzniknout turistická ubytovna.