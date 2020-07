Vydatné deště zřejmě přispěly k odhalení důlní šachty z pozdního středověku

/FOTOGALERIE/ Nejprve to vypadalo jako obyčejný propad vedle silnice na cestě z Poličan do Malešova. Potom se ale ukázalo, že díra do země je zřejmě projevem důlního díla. Nejspíše se jedná o šachtu dolu Svornost, kterýtam fungoval zřejmě již ve 14. a 15. století.

Důlní propad na poli mezi Poličany a Malešovem. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Kutnohorským vodohospodářům propad prý nahlásil řidič fekálního vozu. „Přišli jsme na to tak, že v trase nám tam vede kanalizace,“ vysvětlil Radek Jansa, vedoucí provozu kanalizací a čistíren odpadních vod, jak se k nim informace dostala. Samotné důlní dílo je tedy staré několik stovek let; informací mají experti zatím ale poskrovnu. „Po prověření v našich archivních materiálech předpokládáme, že se s velkou pravděpodobností jedná o šachtu dolu Svornost. S jistotou to ale dnes již nikdo neřekne,“ uvedla Jolana Šanderová, vedoucí kutnohorského pracoviště České geologické služby. Na Kaňku se propadla zem přímo pod zaparkovaným autem Přečíst článek › Odborníci z kutnohorského pracoviště České geologické služby tak provedli tzv. prvotní šetření, kdy projev důlního díla, v tomto případě tedy propad, prohlédli, změřili a pořídili fotodokumentaci. Poté dokumentaci spolu s odborným vyjádřením postoupili ministerstvu životního prostředí. Jak ale uvedla Jolana Šanderová, podobný nález v poddolované Kutné Hoře není ničím výjimečným. „S takovými případy se setkáváme několikrát do roka, kdy se důlní dílo nějakým způsobem projeví,“ vysvětlila. Prakticky se to děje dvěma způsoby: buď masivním propadem, jako v tomto případě, nebo menším poklesem. Z ARCHIVU: Prázdninový festival Kutnohorské léto zahájila středověká hostina Přečíst článek › Tomuto konkrétnímu odhalení ale dost možná pomohly vydatné deště. „Když je půda suchá a poté přijdou masivní deště, tak to vždy někde vyvolá nějakou vzpomínku, jak to mu říkám,“ uvedla Jolana Šanderová. „ A vzhledem k dešťům v poslední době byl nějaký takový nález jen otázkou času,“ podotkla. Poddolování Kutné Hory podle expertů končí v prostoru Poličan, dále směrem na Malešov už je plocha nepostižená důlní činností. U odbočky na Bílejov je malé osamocené poddolované území, jehož součástí je právě důl Svornost. Zatím byl propad opatřen provizorním zajištěním, tedy povalem se zábradlím, aby nikoho neohrožoval a na přelomu července a srpna byl měl být zajištěn již definitivně.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu