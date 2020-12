Nápad se zrodil celkem náhodou. „Původně to měl být vánoční dárek. Nechtěl jsem kupovat něco neosobního, ale naopak vyrobit něco originálního. Všem se to zdálo jako skvělý nápad a říkali mi, že bych mohl trochu té vánoční nálady přenést i na ostatní. A tak vznikl právě tento autobus,“ vzpomíná autor myšlenky.

Trasa vánočního autobusu:



* 18.12. Počátky (16-18 hodin)

* 19.12. Horní Cerekev (16-18 hodin)

* 20.12. Pelhřimov (15-18 hodin)

Navíc má charitativní podtext. Peníze, které vyberou, půjdu na pomoc dětskému domovu v Kamenici nad Lipou. „Lidé je mohou poslat buď přímo na jejich konto nebo hodit do naší kasičky.

Před Vánocemi pak celý obnos odvezeme do domova. Rádi bychom vybrali deset tisíc. Zatím máme kolem šesti, tak snad to dáme,“ usmál se Veselý.

Podstata vánočního autobusu je jednoduchá. „Jezdíme po městech a děti i dospělí mají možnost se nechat vyfotit od naší fotografky. Fotky pak najdou na našich stránkách a mohou je zveřejnit na svém profilu na sociálních sítích, aby se o nás dozvědělo co nejvíc lidí. Funguje to na principu vyfoť, sdílej a pomoz dětskému domovu,“ přiblížil hlavní organizátor.

Takto už navštívili Novou Cerekev, Kamenici nad Lipou, Dolní Cerekev a Košetice. „Zájem je poměrně slušný. Náš rekord je zatím zhruba sedmdesát lidí,“ prozrazuje Veselý s tím, že je ještě tři zastávky čekají.

Nevylučuje proto, že by s nevšedním dopravním prostředkem mohl vyjet i příští rok. „Uvidíme, jaký to bude mít úspěch. Je nás celkem málo a příprava byla maličko složitější, ale pokud se náš nápad u lidí ujme, tak to můžeme za rok klidně zopakovat,“ dodává.