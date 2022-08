„Tak jsme s jednou paní jely prodávat koláče na hranice do Nemanic. Tam se potom tak ujaly, že přicházeli pořád noví zákazníci, i celé rodiny, včetně lidí z Nemanic,“ svěřuje se nadšená pekařka s úsměvem.

V Nemanicích prodávaly ženy pečivo nejprve jen z auta, později přidaly stoleček a nakonec si pořídily karavan, který na místě nechávaly. „Zákazníci přibývali, pekly jsme i buchty a koblihy, později už na nás vždy čekaly fronty lidí. I když jsme se třeba trošku pečením zdržely, lidé věděli, že určitě dorazíme,“ dodává Konopíková.

V době pouťových slavností peče celá rodina Konopíkova 350 koláčů denně, což je ale méně než v minulých letech. „Personál už mít nechceme, to už jsme vyzkoušeli. Zaměstnanci nechodili do práce s láskou jako my. Koláče děláme tedy – já, dcera, syn a manžel nám pomáhá na brigádě,“ říká pekařka. Přes zimu pak upečou denně do dvou stovek kusů.

Milovnice pečení vstává ve dvě hodiny ráno, ale to je pro ni prý strop. „Pečeme od dvou hodin a z kavárny, která je součástí prodejny koláčů, odcházím v 18 hodin,“ vysvětluje.

Slavnosti se bez koláčů neobejdou

Během víkendových Chodských slavností, které se bez koláčů neobejdou, bude mít jejich prodejna otevřeno i v neděli. Běžně je v provozu od úterý do soboty. „Když jedou Plzeňáci na Chodsko, tak se tady ráno zastaví na snídani, a to je hezké. Objednají si i koláče dopředu a nějaké si odvezou,“ upřesňuje Konopíková.

„Dnes si beru osm koláčů, protože minimálně čtyři s manželkou sníme sami. Jsme místní, chodíme, si pro koláče obden. Navíc teď v sezoně jsou i borůvkové a švestkové a jsou také perfektní. Na těch klasických mi chutná všechno, mají specifickou chuť. Proto se to tady výroba koláčů také tak dlouho drží a nepřejí se to,“ pochvaluje si stálý zákazník Petr Farkaš.

„Dostali jsme koláč v nedalekém penzionu jako pozornost, a protože nám chutnal, rozhodli jsme se koupit si ještě nějaké s sebou domů,“ prozrazují zákazníci z Lysé nad Labem, kteří ke Krchlebům přijeli na dovolenou.

Když mají čas, připravují Konopíkovi i linecké koláčky, o které je také velký zájem. Zákazníci si u nich koláče mohou objednat telefonicky nebo přes internet.