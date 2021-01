„Vyhláška zakazuje používání zábavní pyrotechniky, kromě silvestrovské noci od 18 hodin do 2 hodin Nového roku, a lampionů štěstí, které jsou zakázané celoročně,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Ve městě od té doby ale paradoxně pyrotechnických efektů přibývá. Třeba ve středu 30. prosince odpoledne byly slyšet detonace v části Mšeno. „Dokonce mi přijde, jako by někteří lidé čekali, až bude vyhláška platit a začali střílet. Tyhle rány dnes nejsou první a zřejmě ani poslední,“ prohlásila obyvatelka sídliště Mšeno, třiapadesátiletá Věra.

Stejně jako mnoho lidí nedodržuje opatření proti šíření koronaviru, někteří Jablonečané si zjevně z vyhlášky nedělají těžkou hlavu.

Nad jejím dodržováním bdí strážníci. „Podle svodky městské policie vyjíždí strážníci na každé ohlášení včetně těch k zakázanému používání pyrotechniky,“ popsala Fričová.

Jenže než někam strážníci dojedou, je dávno po salvách. „Lidé na to kašlou, po městě to bouchá, není to ale nic souvislého. Prostě někdo odpálí raketu nebo zapálí sadu a odejde opodál,“ popsal jeden z řidičů autobusů jablonecké MHD.

Lidé si neumějí dát dohromady vládní nařízení a městskou vyhlášku. ČR se momentálně nachází v nejpřísnějším stupni protiepidemického systému PES, kdy platí zákaz vycházení od 21 do 5 hodin ráno, a to i o silvestrovské noci. „Obecně závazná vyhláška však není vydaná pouze pro tento rok, ale platit bude i nadále a jedinou výjimkou je silvestrovská noc od 18 hodin do 2 hodin ráno Nového roku,“ znovu upozornila mluvčí jablonecké radnice. V praxi to pro letošek znamená, že si Jablonečané mohou bez starosti z postihu odpálit pyrotechniku na silvestra jen v tříhodinovém úseku od 18 do 21 hodin.

V ulicích města by přitom mělo být na silvestra více strážníků a policistů než obvykle. Městská policie i Policie ČR posílí na silvestrovský den i noc výkon služby a zaměří se na dodržování platných opatření. „K dohledu nad vytipovanými místy bude ve zvýšené míře využit také městský kamerový a dohlížecí systém. Policisté i strážníci budou postupovat v rámci nastavené součinnosti,“ sdělil ředitel jablonecké městské policie Michal Švarc. „Osoby, porušující platnou legislativu, se vystavují nebezpečí postihu ze strany správního orgánu magistrátu, strážníků i příslušníků policie,“ doplnil Švarc.

Pro jablonecké milovníky zábavní pyrotechniky přitom mohlo být ještě hůř. První z předložených verzí vyhlášky petardy ve městě zcela zakazovala. Zastupitelé nakonec schválili jemnější variantu, i tak se jedná o nejpřísnější vyhlášku svého druhu ve srovnání s obdobnými předpisy platící v České Lípě či Liberci. Jablonec přitom předtím žádnou podobnou vyhlášku dosud neměl.