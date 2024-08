Je to sedm let, co tři mladíci v třinecké části Guty vypálili historický kostelík ze 16. století. Poté, co zcela lehl popelem, se ho i díky dárcovské sbírce podařilo od základu znovu postavit. Věrná replika kostelíka má nyní nového faráře, který chce svatostánek zpřístupnit veřejnosti.