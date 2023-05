Chaos na útěku po válce připomněl i jihlavský historik Karel Křesadlo. „Jihlava byla plná Němců. Ve městě zůstala silná posádka wehrmachtu a oddílů SS. Před Rudou armádou utíkaly z východní fronty celé jednotky. Němci nechávali při silnicích stát auta, obrněná vozidla, zbraně i techniku. Přesto toho dost dovezli až do Jihlavy,“ uvedl historik.

Situace byla nepřehledná a hektická. „Do toho partyzánská skupina Jermak poškodila v noci 10. dubna most u Helenína, a ten se záhy zřítil s vojenským transportem. Osmdesát vojáků zemřelo a sto se zranilo,“ doplnil Křesadlo. Nejúspěšnější železniční sabotáž na Moravě vyřadila z provozu strategicky důležitý úsek trati bezmála do konce dubna.

Závodní elita v Náměšti. V osmdesátých letech závodil známý herec. Podívejte se

Obyvatelé Jihlavy si na osudné měsíce po válce pamatují dodnes. „Mívali jsme tělocvik na dvoře nynější zdravotní školy v Husově ulici. Vidím to jako dnes, přímo na dvoře byly na hromadách letecké motory ze sestřelených nebo havarovaných válečných letadel. V mých očích malého kluka to byly obrovské bloky kovu, které roztáčely vrtule obřích bombardérů a stíhaček a dopravních letadel,“ vybavil si Antonín Stejskal z Jihlavy. Dnes si senior s osmi křížky na bedrech stále udržuje kontakty s vrstevníky, mladí skauti a trampové za ním chodí, když ne pro radu, tak popovídat si o životě.

Obrněné transportéry, děla i jejich části zůstávaly v Jihlavě po válce týdny i měsíce. V některých parcích či zákoutích města vydržely i několik let.

Zčásti rozebraná děla menší ráže koncem jara 1945 v jednom z jihlavských parků.Zdroj: poskytl Stanislav Jelínek

„Další zbytky sestřelených nebo havarovaných letadel se svážely a byly ukládány na hromady ve Starých Horách v místech někdejší konečné trolejbusové zastávky linky C. Prolézali jsme to tam jako kluci důkladně a pamatuji si dobře, že válce leteckých motorů byly o kus větší, než my děti,“ zavzpomínal ještě Antonín Stejskal.

STANISLAV JELÍNEK