Letošní ročník Vysočina Festu ukončen předčasně. Jeden z nafukovacích stanů, ve kterém bylo menší podium, se po půlnoci ze soboty na neděli pod náporem dešťové vody výrazně prohnul. Na místě okamžitě vznikla panika, která situaci ještě více zkomplikovala.

K incidentu se v pondělí vyjádřili organizátoři Vysočina Festu, kteří se zároveň omluvili za pozdní reakci. Podle nich vše začalo krátkodobým výpadkem elektrické energie, který vedl k prohnutí střechy stanu.

„Vlivem přívalového deště se v jednom místě na střeše stanu vytvořila velká kapsa, která se začala naplňovat vodou. Náš servisní tým okamžitě nahodil oba ventilátory a pokles stanu se zastavil, ten se ale nevrátil do původní pozice. Tímto tedy popíráme informace z médií, že došlo ke zřícení stanu,“ uvedli.

Situaci podle organizátorů Vysočina Festu dále komplikovali lidé, kteří se na místo vraceli, aby si natočili videa. „Evakuace probíhala koordinovaně se složkami IZS. Bohužel ne všichni návštěvníci uposlechli výzev k evakuaci a stále se vraceli do prostoru, často jen točit videa. Roli sehrál i přívalový dešť, kdy se proti lidem opouštějícím stan hrnuli lidé, kteří se ve stanu chtěli před deštěm schovat,“ vysvětlili organizátoři, proč na místě vznikla panika.

Hlavně kvůli panice a panujícímu zmatku se zranilo několik lidí. „Těsně po události jsme v nemocnici přijali sedmnáct pacientů. Potom v průběhu nedělního odpoledne a podvečera dalších sedmnáct,“ sdělila mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Většinou se jednalo o lehčí zranění.

V nemocnici zůstávají tři lidé

K úternímu dopolední zůstávali v jihlavské nemocnici hospitalizováni tři pacienti. Dvě z pacientek byly během pondělí přesunuty z jednotky intenzivní péče na standarní oddělení. Zraněné dítě by mělo být podle tiskové mluvčí nemocnice Moniky Zachrlové přesunuto na standardní oddělení během úterý. „Pacientům se musí udělat kontrolní vyšetření, takže u dospělých pacientů to nevypadá, že by šli zítra domů. U pacienta na dětském oddělení se uvidí,“ dodala.

Video pořízené ve stanu na festivalu předtím, než ho poškodila bouřka:

Video pořízené přímo ve stanu, který se těsně po půlnoci na neděli začal hroutit. | Video: poskytla Linda H.

Policie v tuto chvíli celou událost prověřuje. „Zjišťujeme, jestli se někdo nedopustil pochybení a neohrozil větší počet lidí tím, že něco zanedbal,“ vysvětlila krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Zatím není jasné, kdy bude celé prověřování dokončeno. „V prvotní fázi se muselo místo ohledat, pak musíme zjistit všechny souvislosti a vyslechnout poškozené i svědky,“ uzavřela Čírtková.