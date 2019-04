Ministerstvo kultury znovu prohlásilo pražský obchodní dům Kotva za kulturní památku. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva Martha Häckl. Odbor památkové péče ministerstva kultury dospěl ke stejnému závěru jako v předešlém rozhodnutí, tedy, že Kotva splňuje kritéria pro prohlášení za kulturní památku. Rozhodnutí nabude právní moci, pokud proti němu nikdo nepodá rozklad, což je přibližně do měsíce od vydání rozhodnutí.

Kotva je podle ministerstva výjimečná stavba z počátku 70. let minulého století. Jejími autory jsou manželé Věra a Vladimír Machoninovi. Ve zdůvodnění, proč byla za památku nyní prohlášena, stojí, že se objekt uchoval v téměř intaktní podobě a že si architekti originálním způsobem poradili s nelehkým úkolem zasadit do památkové rezervace objemnou novostavbu obchodního domu. Tím, že navazuje na sousední palác Kotva, po němž získala i jméno, se zapojuje do okolní zástavby a v přízemí navazuje na průchozí pasáž paláce Kotva, uvádí se v rozhodnutí.