Město na provoz přispívá. Vláček jezdí několikrát za den, zastavuje na pěti zastávkách – u Alternátoru v Borovině, na nádvoří zámku u baziliky sv. Prokopa, na Karlově náměstí, u Aquaparku Laguna a Hotelu Atom. Jízdenku si cestující koupí jen jednou, po okruhu může jet, kolikrát chce. Případně vystoupí, například na zámku, v místě stráví nějaký čas a pak nastoupí do dalšího „spoje“, čili vláčku, který pojede příští okruh.

„Je to ideální pro rodiny s dětmi,“ řekl Horký. Třebíčský starosta Pavel Pacal zmínil, že teď bude měsíc zkušební provoz. „Pak situaci vyhodnotíme,“ řekl s tím, že si zúčastněné strany řeknou, jak se provoz vyplácí, zda je zájem veřejnosti a jak se vláček „usadil“ v třebíčském provozu. Poté se rozhodnou, jaký bude jeho další režim.

Třebíčský expres vozí cestující každý od 9.00. Konec jízd je v 17.00. Po celou dobu ji z reproduktoru uvnitř doprovází audioprůvodce. Dívčí a chlapecký hlas formou rozhovoru vyprávějí o tom, co lze zrovna po cestě spatřit a proč je to zajímavé.

Trasa začíná u Alternátoru. Vláček v běžném silničním provozu míří po Koželužské ulici a dále po Sucheniově, Komenského náměstí, přes křižovatku u Septiku a přes Podklášterský most do kopce po ulici 9. května na nádvoří zámku. Tam je zastávka, pak se otáčí a jede zpět z kopce na Podklášterský most, odbočuje na Karlovo náměstí, kde zastaví. Dále zamíří Jejkovskou bránou kolem pošty na Novodvorský most, za kterým uhýbá doleva do Zdislaviny ulice. Tu celou projíždí, pak po Cyrilově ulici a kolem restaurace Vinohrádek nad Babou pokračuje pod mostem a kolem skateparku k Laguně. Zastaví a vypraví se po Jelínkově ulici na zastávku k Hotelu Atom. Po stejné trase se vrací zpět. Jízda trvá přes hodinu, prodej jízdenek je ve vláčku. Dospělý zaplatí stokorunu, ostatní cestující osmdesát korun