Místní organizaci Českého rybářského svazu v Kutné Hoře (SHMO) čeká v následujících třech víkendech každou sobotu jeden rybník. Jako první přijde na řadu rybník Nový v Nových Dvorech a to už 21. října. Následovat budou po týdnu rybníky Ovčárecký také v Nových Dvorech a rybník Vrabcov v Církvici.

Podle předsedy SHMO Josefa Opaska jsou termíny dané a rušit se nebudou. Jak plné letos rybářské sítě budou nechce předseda organizace předjímat. „Necháme se překvapit. Každopádně menší ryby, označené jako 1 a 2, tedy do 25 až 30 centimetrů se nechávají na další rok, velké ryby pak jdou do sportovních revírů. Něco se prodá jiným organizacím a něco máme pro sebe na Vánoce,“ vysvětlil Josef Opasek s tím, že ve všech vodách jednoznačně převládá kapr.

Případným návštěvníkům by pak doporučil výlov na Vrabcově. „Je to nový rybník a bude to jistě nejhezčí výlov,“ dodal. Prodej živých ryb ani jiný program ale organizace při výlovech nechystá.

K Vavřineckému rybníku si můžete dojet pro čerstvé ryby

Na sobotu 28. října připadá také výlov největšího rybníku na Kutnohorsku - Vavřineckého. Dvaasedmdesáti hektarovou vodní plochu nedaleko Uhlířských Janovic spravuje společnost Rybářství Chlumec nad Cidlinou. Jak uvedl vedoucí střediska Kopidlno Milan Vrba pokud vydrží současné počasí, nebude důvod termín měnit. Převážná většina ryb z rybníku Vavřinec je určená pro vánoční trh, pár stovek metráků pak i na export.

Loňský výlov Vavřineckého rybníka:

Zdroj: Richard Karban

„Jednoznačně převládá kapr, ale máme tu i amury, štiky, tolstolobiky, sumce. Bohužel ryb je letos celkově v republice žalostně málo. Leckde nebyla voda, bylo teplo a kyslíkové deficity,“ vysvětlil Milan Vrba. Každopádně ten, kdo k rybníku během výlovu zavítá, si může koupit čerstvou rybu domů. Kilo kapra či amura přijde na 90 korun, za kilo lína zaplatí zákazník 120 korun, za sumce 250 a za kilo štiky 260 korun.

Ryby na vánoční stůl vyloví ze Zbožňova

Na vánoční trh jsou určené také ryby z osmnácti hektarového rybníku Zbožňov u obce Senetín, který je ve správě Městských lesů a rybníků Kutná Hora. Jeho výlov se uskuteční 23. listopadu, předcházet mu budou ale ještě výlovy Vidláku a Pastvického rybníka v termínu 3. listopadu a výlov rybníku Nedovedlo 7. listopadu.

„V průběhu září a října jsme zatím víceméně lovili jen pro Český rybářský svaz na zarybnění. Pro vánoční trh jsou určené ryby právě ze Zbožňova, což je nás největší rybník. Uvidíme, s jakými výsledky, každopádně pro naši potřebu a naše stálé klienty ryby mít budeme,“ uvedl Josef Víta ze společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s tím, že společnost prodej živých ryb ani jiný program nechystá.