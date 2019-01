České Budějovice – Třicetiletý programátor z Českých Budějovic našel způsob, jak rychleji identifikovat doklady na dálku.

Miroslav Bartyzal z Českých Budějovic. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Miroslav Bartyzal z Českých Budějovic s projektem začal na brigádě ve společnosti GoPay specializující se na platební bránu. „Bylo potřeba číst údaje z fotek dokladů, které posílají obchodníci. Někdo si k tomu musel sednout a ověřit, že jsou všechny údaje správně,“ říká o postupu, který měl za úkol zautomatizovat. „Je to systém, který dokáže přečíst vyfocený doklad. Předvyplní údaje do registračního formuláře, takže nemusíte přepisovat jméno, příjmení, bydliště…,“ vysvětluje Miroslav Bartyzal systém, který vyvinul.



Zkoušel během vývoje identifikovat 500 dokladů -občanských průkazů a pasů. „Fotky byly různě kvalitní. Některé na skeneru, některé focené na webkameru nebo mobilem. Jeden z mých požadavků byl, aby se daly ověřit i hodně špatně vyfocený doklady,“ vzpomíná na úskalí programátor. Snažil se totiž použít už zažité technologie na zpracování obrazu, ale ty nestačily. „Musel jsem hodně věcí vytvořit sám,“ vypráví, co ho zdrželo.



Tato diplomová práce se protáhla také proto, že musel Miroslav Bartyzal na dva roky přerušit studium kvůli práci. Pak ale svému projektu věnoval veškerý čas. „Dovolenou a čtyři měsíce neplaceného volna. Strávil jsem nad tím dva tisíce hodin,“ posteskne si mladík, který denně pracoval více než 12 hodin a volno neměl ani o víkendu.



Úsilí se ale vyplatilo a mladý „ajťák“ má hned několik důvodů k radosti. Společnost GoPay, která ho již zaměstnala, hodlá jeho projekt realizovat. „V praxi se to objeví v první polovině roku,“ myslí si vývojář. Se svou diplomkou Miroslav Bartyzal uspěl v soutěži diplomových prací IT SPY, kde se mezi 1600 přihlášenými umístil na začátku prosince na třetí pozici. „Měl jsem dlouhodobý sen trochu míň pracovat a trochu víc se věnovat sobě a přátelům. Povedlo se mi dojednat, že mám teď zkrácený úvazek,“ těší se mladík na zasloužený odpočinek. Odměnit se totiž hodlá prodlouženými víkendy na cestách s motorkou a přáteli.



Na své technologii pracuje ale dál. „V létě už to bude umět i slovenské občanky. Taky řidičské průkazy. Budeme se rozšiřovat i do zahraniční,“ plánuje.