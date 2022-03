Na strop se promítá ukrajinská vlajka, další visí nad pódiem, vedle ní česká. „Všichni víme, proč tu jsme. Ale když už je to fakt v takový p.deli, tak to aspoň pojďme pořádně rozjet,“ sděluje natěšenému publiku herec Jiří Vyorálek, hrábne do strun své kytary a sálem se rozezní tvrdý rock. Koncert nazvaný „Třebíč Ukrajině“ právě graduje.

Vyorálek na akci vystupuje s kapelou Dr.VyKaPe a nutno přiznat, že se během koncertu tato hvězda seriálu První republika či nové kriminálky Stíny v mlze nezdržuje dlouhými proslovy. Od toho je tu další třebíčský herec známý z televize a filmů, Oldřich Navrátil.

„Čas od času bývám osloven, abych se účastnil nějaké akce třeba rybářů a uváděl ji. Ale já to odmítám. Ne, že bych nechtěl to udělat, ale prostě to neumím. Nicméně když mi kamarád Václav Bartoš zavolal, abych se zúčastnil akce pro Ukrajinu, to jsem odmítnout nemohl. Protože každej jsme nějakej. Někdo třeba pije, někdo je sukničář – a někdo touží po moci. A bohužel, právě tahle touha po moci zapříčinila situaci, která je teď na Ukrajině,“ pronáší zamyšleně Oldřich Navrátil. U komediálního herce, který proslul zejména coby Emil Nádeníček z básníkovské hexalogie, působí vážná tvář značně neobvykle, ale možná právě to dělá na publikum největší dojem.

Vstupné na koncert je oficiálně „dle vlastních možností a uvážení“, protože veškerý výtěžek půjde na pomoc Ukrajině, ale aby nedošlo k mýlce, mládenci u pokladen každému sdělují, že minimální vklad do večera jsou dvě stovky. Je třeba podotknout, že většina z příchozích platí více. To kvituje další hvězda večera – herec, zpěvák a bavič Tomáš Matonoha, který v Třebíči pro Ukrajinu vystoupil už před týdnem. „Měli jsme malinkatý koncertíček a velikánskou dražbu. Vybralo se velké množství peněz. Pokud je tady někdo z vás, kdo na to přispěl, zpětně vám ještě jednou děkuji. A pevně věřím, že dnes to bude stejné,“ nenápadně Matonoha pošťuchuje přítomné, aby přispěli ještě navíc i do pokladniček v předsálí.

Trojici slavných herců do Třebíče pozval jejich kamarád Václav Bartoš, který pořádal i minulý koncert zmíněný Matonohou. Bartoš neustále pobíhá ze zákulisí na pódium a zpět, s organizací má hromadu práce, jednu půlhodinu se sám ujímá mikrofonu coby frontman kapely Kucharski. V ní jako klávesák hraje i Vít Košíček, který má dnes dvojí šichtu, protože během večera vystupuje také se skupinou Disconnexion. „Je to perfektní, fakt si to užívám. My vlastně vystupujeme poprvé po dvou letech,“ uvědomuje si Košíček při dotazu, co říká na dnešní atmosféru. „Kvůli covidu jsme hrát nemohli, tohle je naše první veřejné vystoupení po strašně dlouhé době,“ vysvětluje.

Radost neskrývá ani publikum. „Konečně se zase něco děje. A navíc je to i pro dobrou věc,“ má radost Radka Nová, která má na blůzce připevněnou žlutou a modrou stužku. Barvy Ukrajiny. Ty jí v podobě projekce vlají i nad hlavou a připomínají Vyorálkova slova z úvodu – všichni víme, proč tu jsme.