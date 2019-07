Dlouholetá ředitelka Základní a Mateřské školy Rašovice na Vyškovsku Jitka Kumrová podala výpověď v reakci na námitky některých rodičů na způsob, jakým školské zařízení vedla. To se nelíbí jiným rodičům, kteří ji ve funkci podporují.

Jitka Kumrová podala výpověď poté, kdy dostala pozvánku na schůzku s vedením obce Rašovice na Vyškovsku. Podepsalo se pod ní sedmnáct rodičů. Ti vyjádřili nespokojenost s přístupem vedení školy k vyučujícím a rodičům, špatnou komunikací a zastaralými učebními metodami. V pozvánce napsali, že pokud nedojde k nápravě, dají možná své děti jinam. „Nadzvedlo mě to ze židle. Za celou dobu, co učím, se téměř vůbec nestalo, aby rodiče dali dítě do školy jinam, než do Rašovic. Aby kvůli mně, jediné osobě, dávali děti jinam, to jsem se radši rozhodla funkce nechat,“ reagovala Kumrová.