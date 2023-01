Jak tuto zprávu přijali starostové okolních obcí a samotní obyvatelé, kteří mají ještě v živé paměti výbuchy v muničních skladech v roce 2014?

Starostové jsou proti

Starostové okolních obcí, jako jsou Vlachovice, Lipová či Haluzice, jsou jednoznačně proti, stejně jako jejich spoluobčané či zdejší firmy. Představitelé vesnic se domlouvají na společném postupu. „Nechceme ani nedopustíme, abychom čelili ohrožení jako tomu bylo v minulosti. Výroba munice je pro nás nepřijatelná v jakékoliv formě,“ říká starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák (STAN).

Jak dodal, lidé mají strach v současném rusko-ukrajinském konfliktu, že by se mohla situace z roku 2014 zopakovat. „Nechceme se toho už nikdy dožít,“ říká závěrem Hověžák.

Třicetiletý Aleš s manželkou nedávno dostavěli dům v nedaleké Loučce, ale jeho rodiče bydlí přímo Haluzicích, v jedné z evakuovaných obcí. „Neumím si ani představit, že by se do areálu ve Vrběticích munice vrátila. Měl bych strach o rodiče v této době válečného konfliktu. Myslím, že vláda slíbila, že se do areálu Vrbětic nikdy munice nevrátí. A doufám, že tento slib splní,“ říká rozhodně.

Dvaadvacetiletý Viktor, bydlící ve Vlachovicích, je s touto informací smířený. „Předpokládám, že my občané s tímto rozhodnutím už moc nenaděláme. Můžeme jen doufat, že se nebude opakovat situace z roku 2014.“

Radek, majitel bylinkové farmy Květomluva, která sídlí v kopcích ve Vlachovicích, je z této novinky rozpačitý.„Po výbuších nám nejvyšší představitelé země slibovali, že se to už nikdy nebude opakovat a že se munice do areálu nevrátí. Uplynulo pár let a najednou je všechno jinak. Jsem překvapený, že najednou otočili a my se o tom dozvídáme ještě takto z novin.“

Marie, důchodkyně z Vlachovic, má události výbuchu v živé paměti. „Manžel byl zrovna venku, když se ozval první výbuch. Tlaková vlna, která přišla až k nám do finských domků, s tím naším pěkně zamávala. A to není žádné tintítko. To víte, že mám strach, aby se to nestalo znovu. Když vidíte, co Rusko dělá teď, tak to napadne snad každého,“ říká s obavou v hlase.

Dva kilometry vzdálená škola plná dětí

Zhruba dva kilometry od areálu sídlí Střední odborná škola Slavičín, kterou dnes navštěvuje téměř 190 žáků. Ředitelka školy a gymnázia ve Slavičíně Libuše Pavelková byla informací velmi překvapena. „To slyším poprvé, musím si tyto skutečnosti nejprve ověřit. Ale samozřejmě to není pro školu dobré. Učitelé si stále pamatují tehdejší evakuaci žáků a upřímně si po tom všem nedokážu představit, že by se tam munice vrátila,“ řekla překvapená ředitelka.

V bývalých Vlárských strojírnách, které leží taktéž nedaleko, dnes sídlí desítky firem, najdete tady automechaniky, kovovýrobu, stolařství nebo firmy vyrábějící brambůrky či medovník. Ani jim se nenadálá novinka nelíbí.

Společnost Zeveta Ammunition sídlící v nedalekých Bojkovicích se také zabývá výrobou ručních útočných granátů. Má více než 80 let zkušeností se zbrojní a speciální výrobou, ekologickou delaborací munice. Firma sídlící v lesech Bílých Karpat by mohla být alternativou vedle kontroverzních Vrbětic.