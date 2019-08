Půl století ve středu 21. srpna uplyne od srpnových událostí roku 1969. Při protestech u příležitosti prvního výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy zemřeli dva lidé.

Chaos, střelba následovaná hrobovým tichem a bezvládně ležící tělo. Scéna z jednadvacátého srpna roku 1969 se lidem protestujícím při výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy na Moravském náměstí navždy vryla do paměti. Stál mezi nimi i Miloš Vraspír. Zastřelená dívka byla jeho kamarádka Danuše Muzikářová. „Mě by to bývalo trefilo do srdce. Dana byla totiž menší,“ vzpomněl účastník.