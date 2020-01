Pořadatele inspiroval tradiční štafetový běh Praha-Lány. „Domluvili jsme se s kolegy ze Sokola Krč, jak by se mohl uskutečnit běh až z Hodonína, tedy z Masarykova rodiště. Už jsme se dohodli na osmi až deseti běžcích a rámcově i na trase,“ řekl za organizátory běžec a přírodovědec Martin Šandera.

Štafeta odstartuje 7. března ráno z Masarykova muzea v Hodoníně. „Nadšeně jsme tento záměr podpořili a rádi budeme spolupracovat,“ sdělila ředitelka muzea Irena Chovančíková.

Desetikilometrové úseky

Místní sokolové před startem poskytnou běžcům nocleh. Ti pak vyrazí z Hodonína do Čejkovic, kde stojí Masarykův domek. Dále do Židlochovic a do Brna k Masarykově univerzitě. „Trasu rozplánujeme na desetikilometrové úseky, po kterých se budeme střídat. Navíc se k nám mohou přidat další zájemci,“ řekl Šandera.

Cílem bude Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. „Rádi tady běžce přivítáme,“ dodala vedoucí pobočky Barbora Bednářová Šafránková.