Přesně před rokem se nad téměř celým Děčínskem zatáhla obloha a začaly nejsilnější přívalové deště za mnoho let. Voda poničila několik obcí na Děčínsku a Šluknovsku, škody na veřejném i soukromém majetku se vyšplhaly do stovek milionů korun. Tehdejší premiér Andrej Babiš slíbil zasaženým obcím finanční pomoc. Ale ani po roce nedostala Lobendava nebo Dolní Poustevna ani korunu. Znamená to, že letos s opravami nebudou moci začít.

Voda z dešťů zaplavila i část Hřenska. | Video: Robert Kočka

Už když začalo 17. července 2021 pršet, nevypadala situace nijak dobře. V Lobendavě se totiž v některých domech museli vypořádat s řáděním vody jen o pár týdnů dříve, když se protrhla bobří hráz. Před rokem v této nejsevernější obci Česka napršelo během sobotního odpoledne 130 litrů vody na metr čtvereční. Velká voda poničila silnice a mosty, zasáhla asi tři desítky domů. Babiš při své návštěvě Děčínska přislíbil, že zasaženým obcím pomůže stát. Jen v tomto okrese se škody na veřejném majetku vyšplhaly na 150 milionů korun. „Doposud jsme od státu neviděli jedinou korunu,“ řekl rok od bleskových povodní starosta Lobendavy Stanislav Jirásek. Pro malou obec, ve které žije necelých 300 obyvatel, je přitom nemožné opravit povodňové škody ze svého. Roční rozpočet má okolo deseti milionů korun, voda napáchala ale škody v trojnásobné výši. Deště napáchaly v Děčíně velké škody. Museli jsme rychle utéct, popisují místní Jen o necelých deset milionů korun nižší byl povodňový účet v sousední Dolní Poustevně. „Psal jsem si s náměstkem ministra pro místní rozvoj. Ale je to pořád dokola. Když se podívám, jak to trvá dlouho zpracovat legislativně, bude to možná v září, spíš v říjnu nebo v listopadu. A letos nic neopravíme,“ povzdechl si starosta Dolní Poustevny Robert Holec. Mosty poškozené povodní jsou tak i nadále zavřené, v některých jsou dokonce díry. „Zarážející je, že se Ivan Bartoš byl u nás na následky povodní loni podívat. Likvidace škod se navíc s otálením státu prodražuje,“ upozornil Holec. Na ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše se kvůli absentující pomoci obrátilo i Sdružení pro rozvoj Šluknovska, na odpověď z ministerstva čekalo měsíc a půl. Podle mluvčí resortu Veroniky Hešíkové ministerstvo vnímá tíživou situaci obcí zasažených povodněmi. „Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně tuto situaci řešilo s ministerstvem financí a požadavek na finanční pomoc po živelných pohromách zahrnulo i do návrhu novely zákona o státním rozpočtu na rok 2022, která by se měla ještě v letošním roce projednávat,“ uvedla Hešíková v odpovědi na dotaz Deníku, kdy se obce dočkají slíbené pomoci. Podle jejích slov resort nyní žádné volné finanční prostředky nemá. Povodeň 1997 den po dni: Bylo 17. července a lidé se zase báli deště I přesto, že stát nebyl schopen za rok zaplaveným obcím pomoci, chystají v Lobendavě opravu alespoň toho nejdůležitějšího mostu. „Vede k jedinému výrobnímu závodu. Bez dotace od kraje, který nám dal 350 tisíc korun, a pomoci jiných měst a obcí, které nám po povodních poslaly peníze, bychom jej opravit nemohli. Náklady na rekonstrukci budou okolo 2,4 milionu korun, z toho dáme 1,4 milionu z našeho rozpočtu,“ přiblížil starosta Jirásek. Další dva mosty poškozené loňskými dešti jsou zavřené. A dokud nepřijde státní pomoc, zavřené i zůstanou. Povodně 2021 Bleskové povodně přišly po přívalových deštích 17. července 2021. Mezi nejvíce zasažené obce patřila Dolní Poustevna a Lobendava. Velké škody napáchala velká voda také v Děčíně, kde zcela zničila několik silnic, v Dolním Žlebu podemlela pilíř železniční trati. Ta je jedinou kapacitní spojnicí Česka a Německa, kvůli poškození byla několik dní uzavřená. Řeka se valila ještě dlouhé hodiny po konci deště středem Hřenska, kde poškodila například velké parkoviště. Děčín většinu škod opravil ze svého.

