Výročí třebíčské železnice: První jízdy vlakem nebyly pro každého

Obyvatelstvo Třebíče pochopilo velice dobře, jak veliký význam má pro město otevření nové dráhy. Nádraží jest umístěno zrovna na zápraží města, spojuje je tudíž co nejužeji s hlavními středisky průmyslu a obchodu, s Brnem, Prahou a Vídní, psaly Listy ze západní Moravy 5. června 1886. O dva dny předtím totiž došlo k velké věci – Železniční stanice Třebíč slavnostně zahájila provoz a přinesla pro průmyslovou Třebíč řadu do té doby nemyslitelných možností. Dnes je tomu tak přesně 135 let.

Výpravní budova na třebíčském nádraží je z roku 1883. | Foto: Se souhlasem Jiřího Joury.

První vlak do Třebíče za velké slávy přijel přesně v jedenáct hodin dopoledne. „Veliká část obyvatelstva našeho ho spěchala uvítat na vkusně ozdobené nádraží. Veškeré spolky se dostavily se dvěma kapelami a zaujaly svá místa. Mimo to několik tisíc hlav ostatního obecenstva,“ uvádí se dále v článku. Otevřela se tak nová pravidelná linka. Jízdu vlakem si ale tehdy rozhodně nemohl dovolit každý. „Nebylo to nic laciného. Lístky byly opravdu velmi drahé. Rozhodně to nebylo tak, že by se nějaká dělnická rodina vypravila jen tak na výlet,“ podotkl ředitel třebíčského ekotechnického centra Alternátor a milovník historie Milan Krčmář. První nehoda: koně se splašili Novinka se však neobešla bez komplikací. Jen pár dnů před oficiálním zprovozněním dráhy se tady stalo první vážné železniční neštěstí. V sobotu 29. května určitá úskalí, která novinka přinesla, pocítili na vlastní kůži kočí Krejčí a Dvořák. „Když přijeli poblíž železničního mostu přes údolí Stařečky, jel přes něj právě vlak. Koně se hlukem polekali a splašili se,“ informovaly tehdy Listy ze západní Moravy. Místní koně vlaky neznali a zpočátku se jich báli, proto se plašili. Kočí Krejčí ihned seskočil, aby je zastavil, ale mezitím stačila prasknout náprava vozu a celý se na něj sklátil. „Utrpěl velmi těžká poranění na prsním koši a na hlavě. Druhý kočí, Josef Dvořák, utrpěl značná poranění na ruce a na noze,“ dodal autor článku. Šlo o souhru několika nešťastných náhod. „Jednalo se o spoj, který ještě nebyl oficiální. Zřejmě to byl nějaký nákladní či zkušební vlak,“ prozradil Krmář. V posledních letech prokoukla Během uplynulých 135 let třebíčská železniční stanice naznala řadu změn. Přestože vnitřní prostory dostaly podobu hodnou jednadvacátého století, zvenku původní budovu lidé nepřehlédnou. „Přeci jen je v ní kus historie. Jen bych možná přemístil ceduli o deportovaných Židech na nějaké místo, kde se nyní pohybuje víc lidí - pokud vím, je pořád na starém perónu, kde ale už lidé na vlaky snad ani nečekají,“ přidal svůj postřeh Krčmář. V posledních dvou letech prošla historická budova rozsáhlou modernizací za více než sedmadvacet milionů korun. „Cílem rekonstrukce byla kompletní obnova celé výpravní budovy, která zahrnuje stavební úpravy na obvodovém plášti, fasádu se zateplením, výměnu oken, dveří a střechy,“ vyjmenovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Cestující mohou využívat nové toalety a moderní, vylepšené zázemí. Došlo také k několika dispozičním změnám. „Výsledkem je posunutí odbavovací haly a prostoru prodeje jízdenek do východního křídla. Tím se zkrátí vzdálenost mezi nástupišti, zastávkami autobusů a prostory pro cestující. Vše je navíc bezbariérové,“ vyzdvihla Friebová. Místním se vylepšená budova líbí. „Je čistá, vzdušná, prosvětlená. Určitě je to lepší než původní prostory, byť i ty jsem měl rád. Když tudy jezdíte coby dítě na chatu, tak vám zkrátka přirostou k srdci,“ usmál se Krčmář. Železniční stanice v Třebíči



- zahájila provoz 3. června 1886.



- lístky byly zpočátku velmi drahé.



- první vlakové neštěstí v Třebíči se stalo 29. června 1886.



- mohla vzniknou o 15 let dříve, ale tehdejší radní ji odmítli.

