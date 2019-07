Sucho přináší těžkosti například ve Velkém Březně. Obec má vlastní zdroj pitné vody a provozuje vodovod a kanalizaci. „Sami vodu vyrábíme i prodáváme, takže si ji musíme i sami ohlídat. Žádali jsme občany, aby vodou neplýtvali a neumývali si s ní třeba auta. Když si chtějí napustit bazén, mohou se dohodnout s naším správcem, aby se nestalo, že budou v krizových chvílích plýtvat vodou. Žádný zákaz jsme ještě nevydali,“ sdělil starosta Velkého Března Karel Jungbauer.

Kde nad zákazem napouštění bazénů uvažují, jsou Trmice. „Pokles vody je patrný i v řece Bílině. Zákaz napouštění bazénů budeme projednávat na další poradě. Předpokládám, že ho schválíme,“ informovala Monika Myslíková z trmického odboru výstavby, dopravy a životního prostředí.

S problémy se potýkají i někteří lidé v Tisé. „Jedna ulice je závislá na vlastních vodách. Už loni jim studny vyschly a letos jsou opět na hranici. Dokončujeme jim už ale vodovod, aby v budoucnu tyto problémy řešit nemuseli,“ přiblížil starosta Tisé Tomáš Kratochvíl.

Libouchec trápí v souvislosti s nedostatkem vody trochu jiný problém. O pitnou vodu se nestrachují, vysychají jim ovšem blízké rybníky.

„Slábnou potoky, které Libouchcem protékají, a tím se snižuje hladina ve vodních nádržích,“ popsal situaci starosta Libouchce Jiří Bolík. „Kdyby vyschly úplně, v případě požáru by vzniklo riziko. Všechny tři blízké vodní nádrže jsou zároveň zdroj vody pro hasiče,“ vyjádřil své obavy.

Sucho se nepřehlédnutelně ukazuje každý rok například na Labi přímo v centru Ústí. Mocný tok se v letních měsících mění na větší potok. Foto: Deník/Karel Pech

Mezi obce, které jsou na tom zatím dobře, patří třeba Chlumec, Chuderov, Povrly a Telnice. Sucho je také trápí, ale místní si na nedostatek vody zatím nestěžují. Žádné zákazy tu vydávat nemuseli.

Kvůli přetrvávajícímu suchu vydal v pátek 5. července Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu před požáry. Vztahuje se nejen na Ústecko, ale na území celé republiky. Jak dlouho potrvá, není jasné, přinejmenším však do konce tohoto týdne.

„V následujících dnech budou přeháňky jen ojedinělé a na sucho nebudou mít žádný vliv. Trvalejší srážky, které by zasáhly celé Ústecko, by mohly dorazit o víkendu. Výstraha tedy bude platit minimálně do pátku,“ informovala Lenka Dušková z ČHMÚ na ústeckém Kočkově.

Kvalitní vodu do zahradního bazénu lze zajistit i prostřednictvím cisterny Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK). Přednost ale mají vodojemy v obcích, které bývají především po víkendech téměř prázdné. „Z kapacitních důvodů není možné vykrýt poptávku na zavážení bazénů. Naši zákazníci, kteří mají o tuto službu zájem, musí počítat s delší čekací dobou, protože zásobování obyvatel pitnou vodou je naší prioritou,“ vysvětlila mluvčí SČVK Iveta Kardianová.