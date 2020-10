Kriminalisté společně s hasiči a statikem ještě i ve čtvrtek dopoledne zjišťovali příčiny výbuchu plynu v bytovém domě v Tursku. Ve středu v podvečer zde explodovala propanbutanová láhev, kterou měl jeden z nájemníků v bytě.

V Tursku explodovala tlaková láhev s plynem, výbuch roztrhal třetinu bytového domu. | Video: Jitka Krňanská

Výbuch zranil čtyři lidi, z toho dva vážně. Starší muž, u nějž v bytě k explozi došlo, byl s vážnými zraněními transportován vrtulníkem do pražské nemocnice. Ostatní zranění byli po ošetření rozvezeni sanitami do dalších pražských nemocnic a jeden do Kladna. Dvě desítky obyvatel domu byly evakuovány.