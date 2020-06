Datum jejich příjezdu zatím stanovené není, čeká se na rozvolňování omezení. Nový výběh vznikne na nevyužitém pozemku pod pavilonem Austrálie. „Prozatím však po převozu zůstanou psi v zoo mimo pozornost návštěvníků, dokud nebude výběh připravený,“ řekla Nepeřená.

Projekt je již připravený, rozhodnout o něm musí radní. „V této době se pochopitelně zvažují různé možnosti šetření, ale rozvoj zooparku chceme i nadále podporovat. Rozhodnutí rady však zatím nelze předjímat,“ komentoval vyškovský starosta Karel Jurka.

V zoo také snaží vyjít vstříc řidičům, kteří musejí často hledat místo na přeplněném parkovišti před areálem. „K využití by mohlo být nové záchytné parkoviště. Budeme mít zajištěnou plochu nedaleko areálu zooparku po dobu prázdninové sezony. Má to být tedy pouze dočasné opatření,“ vysvětlila Nepeřená.

Chybějící školní exkurze

Návštěvnost v květnu a červnu je oproti loňskému období před koronavirou krizí stále o něco menší. „Není to ale tak zásadní, takže se držíme. Ztrátou jsou pro nás především předchozí měsíce a chybějící školní exkurze. Běžní návštěvníci chodí často, ale tento výpadek nám nevykompenzují. Je to poznat zvláště v nepříznivém počasí, které školní výlety neodrazuje na rozdíl od návštěvníků obecně,“ vyprávěla.

Mnozí místní se do zooparku letos teprve chystají. „Tento rok jsem tam zatím ještě nebyla, ale ráda se tam povídám. Moje matka totiž navíc pracuje přímo v Dinoparku,“ komentovala například Jitka Rozehnalová z Vyškova. V zoo museli navíc zrušit řadu akcí, se kterými běžně přes léto počítali. Jednou z nich byl i červnový Medový den. „Bez možnosti ochutnávek by to stejně nemělo smysl,“ dodala ředitelka.

Přesto je však při pohledu na zaplněný areál spíše optimistka. Pokud radní schválí i za současné situace nový výběh pro psy dingo, bude to další z řady investic, které do zooparku v uplynulých letech směřovaly. „Město významně podpořilo výstavbu expozice sladkovodních ryb nazvanou Pod hladinou, loni pak bylo rozšíření lemuří expozice,“ doplnil starosta Jurka.

Převoz ovlivnila epidemie

Pes dingo byl v minulosti po léta nedílnou součástí vyškovského zooparku, později se však od jeho chovu upustilo mimo jiné i kvůli chybějícím vhodným prostorám. Pro jeho získání museli zástupci vyškovské zoo hledat po celé Evropě, protože není častým zvykem, aby se tento druh choval v zahradách. Teprve loni měli slíbená štěňata, která se narodila v soukromé zoo v Polsku. Koronavirová krize a s ní spojená omezující opatření však znemožnila dřívější převoz přes státní hranice.