Prodej vstupenek výhradně prostřednictvím e-shopu byl pro všechny zoo podmínkou znovuotevření. Zakoupila si je i Pavla Petránková. „Není na tom nic složitého. Za ten zážitek mi to stojí,“ poznamenala.

To se podle Nepeřené týkalo i většiny ostatních příchozích. „V některých případech jsme jim to ale museli vysvětlovat až u vstupní brány. Jiní si sice správně koupili elektronicky vstupenky, ale nepochopili, jak systém funguje. Někdy si stěžovali, ale my jsme si to nevymysleli,“ zdůraznila. Chyby a nejasnosti v systému zatím úspěšně řeší za chodu.

Velkým omezením je ukončení prodeje občerstvení s výjimkou výdejního okénka. K dispozici jsou upravené výdejní automaty. „Přichystali jsme pro zoo moderní dotykový automat na kávu, kde využíváme ekologické kelímky. Platí se hygienickou formu pomocí platební karty stejně jako v dalším automatu na balenou vodu,“ uvedl provozovatel Petr Čáslava.

Koupí lidé zároveň přispívají na zvířata. „Týká se to lemurů a malp. Nepřímo také podporujeme činnost zoo jako takové,“ doplnil.

Lidé v zoo musí stejně jako jinde ve městě nosit roušky a udržovat rozestupy. Musí také prozatím respektovat uzavření Hanáckého statku. „Jsou v tom velice disciplinovaní. Zvládáme to a doufáme, že současná omezení co nejdříve skončí,“ připustila ředitelka.

V zoo zřídili pro lepší informování lidí speciální linku. „Požadované podmínky plníme. Prozatím to plní naše očekávání. Jsme rádi, že můžeme mít zoo aspoň takto otevřenou,“ dodala Dagmar Nepeřená.

Zájemci mají možnost navštívit zvířata v zooparku po nucené přestávce denně od devíti do osmnácti hodin. Vstupenky si zakoupí dopředu na webu eshop.zoo-vyskov.cz vždy pro konkrétní den. Každá vstupenka, která jim bude zaslána po zaplacení na mail, obsahuje specifický kód, který na pokladně zaměstnanci zoo naskenují než vpustí návštěvníka do areálu.