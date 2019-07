Vlnu odporu vyvolal záměr vyškovského zooparku prodat tři koťata kočky bengálské bez průkazu původu. Vše odstartoval inzerát veterinářky zoologické zahrady. „Koťata kočky bengálské jsou už vhodná k odběru za pět tisíc korun,“ uvedla v něm.

Kočka bengálská. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Text vyvolal pozdvižení na facebookové stránce Množky a množírny v České republice. „Tam je to úplně normální. Není to poprvé, co množí,“ kritizovala zoologickou zahradu členka skupiny Alice Posoldová.