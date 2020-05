Termín možného znovuotevření ještě není pevně stanovený. „Aktuálně pracujeme s ničím nepodloženou variantou zpřístupnění na konci května, nebo na začátku června. Nic víc ještě nelze odhadovat,“ prozradil Hastík.

I přesto, že se ještě návštěvníci vrátit nemohou, provozovatelé se o areál musejí i nadále starat. „Bazény jsou aktuálně vypuštěné. Provádíme tam zvýšenou údržbu, která bývá obvykle plánovaná až na odstávku v září,“ doplnil ředitel.

Modernizace venkovních prostor přitom stále pokračuje podle plánu. Ani koronavirus dokončení projektu nezabrání. „Práce jsme nezastavili, blíží se léto. Co je už rozběhnuté, to určitě dokončíme,“ uvedl vyškovský starosta Karel Jurka s tím, že se to týká i jiných projektů ve městě jako je třeba oprava páteřní komunikace v Cukrovarské ulici.

Na modernizaci venkovního bazénu a přidání nových atrakcí pracují dělníci už od ledna. „Dokončení vychází na polovinu srpna letošního roku,“ potvrdil již dříve místostarosta Roman Celý.

Jak velký ekonomický šok však způsobí Vyškovu výpadky příjmů obecně, zatím nechtějí ve vedení města předjímat. „Laicky řečeno, již letos očekáváme propad ve sdílených daních, ještě větší pocítíme v příštím roce, protože nám ekonomika dobíhá až následující rok. Negativní dopady budou táhlé, určitě nezmizí virus a vše obratem nezačne fungovat, i když si pochopitelně všichni přejeme rychlé hospodářské oživení,“ dodal starosta.