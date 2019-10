Student druhého ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze Václav Nechyba vymyslel speciální cestovní polštářek Travel Pillow. Polštářek je opatřen třemi přísavkami, jejichž pomocí se upevní na okno v autobuse či ve vlaku a unavená hlava může tak na polštářku spočinout, aniž by měkká podložka z původního umístění sjížděla.

Nápad se zrodil při loňské cestě studenta Václava Nechyby při cestě z Vysočiny, odkud pochází, do Prahy, kde studuje i stále častěji pobývá.

„Byl jsem strašně unavený a chtěl jsem se prospat. Seděl jsem u okýnka, takže jsem se mohl opřít. Dal jsem si tedy pod hlavu mikinu a snažil se usnout. Bohužel mikina mi padala, a tak jsem si pod hlavu dal i bundu, ale ani tenhle trik nebyl úspěšný a já byl akorát naštvaný,“ přibližuje okamžiky vzniku nápadu Václav Nechyba.

Ona momentální naštvanost pak vyústila v logické a jednoduché řešení. „Proč neexistuje nějaký polštář, který by držel na skle, nepadal, a já se tak mohl pohodlně vyspat?“ říkal si tehdy student, který posléze Travel Pillow vymyslel.

Testovali spolužáci

Vzal polštářek, tři obyčejné plastové přísavky k dočasnému upevňování lehkých předmětů na hladkou podložku a pustil se do ručních prací. „Přísavky jsem jednoduše z jedné strany na polštářek přišil. Problémem bylo nalézt odpovídající polštářek, ale i to se podařilo vyřešit,“ ohlíží se teď za prvotními potížemi Václav Nechyba.

Polštářek Travel Pillow už otestovalo dvacet Václavových spolužáků z VŠE. Jednou z podmínek pro testování bylo, že student dojíždí do Prahy minimálně jednu hodinu alespoň dvakrát týdně a při každé cestě polštářek využije.

„Po vlastním testování vyplňovali studenti dotazník a sedmnáct z dvaceti by polštářovou novinku dále doporučilo svým kamarádům. Z dotazníků jsem se také dozvěděl, že se použití testovaného polštářku nesetkalo s žádnou negativní reakcí ze strany okolí nebo řidičů autobusů. Jedna průvodčí ve vlaku doslova řekla, že je to skvělý nápad,“ rekapituluje reakce vynálezce Travel Pillow.

A v současnosti už budoucí ekonom myslí na to, jak by se jeho pomůcka dala standardně vyrábět. „Třeba by se dal Travel Pillow vyrábět někde v chráněných dílnách, možná by mohli získat práci handicapovaní, lidé na vozíčku, uvedení do výroby v této době v současnosti řeším. Kromě toho právě teď probíhá kampaň na podporu tohoto nápadu na crowdfundingovém portále,“ říká Václav Nechyba, kam se jeho myšlenka po roce posunula.