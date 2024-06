Řada místních je ale spokojena. „Máme čip na popelnici. Ta se zváží, než se vysype a potom prázdná. Hmotnost odpadu se načte. Vážit popelnice, když to technika umožňuje, mi přijde velmi rozumné. Přijde mi to spravedlivější,“ říká Jan Friedl, který bydlí v domě na náměstí. „Každý si může rozmyslet, co dá do odpadu. Jestli bude třídit, nebo tam hodí i cihlu.“ Ve dvoře má Jan Friedl nádobu o objemu 240 litrů a svoz jednou za dva týdny. Vyhovuje mu to. „Ale vůbec nevíme, kolik budeme platit, to se máme dozvědět až na konci roku,“ upozorňuje manželka Jana Friedla, která vede v přízemí domu trafiku.

A jedna ze zákaznic přidává svou zkušenost. „Na nás jsou dvě popelnice. Na začátku ani sami popeláři nevěděli, jak to mají načíst, byl v tom trochu chaos,“ říká mladá žena. „Lidé začali víc třídit, ale kontejnery jsou pořád plné, než najdu prázdný, obejdu pomalu celý Brod,“ doplňuje výtku, kterou redakce zaslechla od obyvatel města několikrát. Ale nutno uvést, že v době redakční návštěvy ve městě byly kontejnery na separovaný odpad prázdné.

Obecnou stížností je potom povzdech nad některými podnikateli nebo projíždějícími městem. „Zastaví i na náměstí, pytel s odpadem dají ke koši, nastoupí do auta a odjedou,“ popisuje Jan Friedl, s čím se ve městě potýkají. Je to ale jev dlouhodobější.

„My máme popelnici zamykací. Aby nám tam nemohli cizí házet odpad. Jinak jsme spokojeni. Bydlíme v bytovce. Odpad odvážejí, jak mají,“ konstatovala mladá maminka, která byla s dítětem na dopolední procházce na náměstí.

Obyvatel jedné z bytovek Martin Tománek by ale raději nechal dřívější systém platby na hlavu. „Celý dům si stěžuje. Všem bytům se to rozpočítává. Ale někteří třídí a někteří do kontejneru hází všechno. Kontejner zamykáme,“ říká a dodává, že zamykat se kontejner musí, jinak by tam házeli odpad i podnikatelé z tržnice nebo chataři.

Dříve měli ve Vyšším Brodě platbu na hlavu. Podle místostarosty Jaroslava Marka si ale také někteří lidé stěžovali. „Nikdy se nezavděčíte všem,“ vysvětluje s tím, že v novém systému mohou například obyvatelé rodinných domů na platbách za odpad výrazně ušetřit, protože mají větší motivaci třídit.

Co s neplatiči

K výtkám vůči současnému systému patří i stížnosti na to, že ve městě žijí lidé, kteří nemají ve Vyšším Brodě trvalé bydliště, a tudíž za odpady neplatí. „Město to chce řešit. Řešení připravujeme,“ zmínil vyšebrodský místostarosta. Co se týká rozpočítávání plateb, tak u městských bytů se poplatky rozpočítávají podle obyvatel. U společenství vlastníků je rozdělení nákladů věcí společenství.

Za kilogram odpadu je stanovena taxa čtyři koruny. Zákonný strop činí nyní šest korun. A podle Jaroslava Marka by se Vyšší Brod měl do čtyř korun s náklady vejít. Pokud by chtěl někdo vědět, jaká ho podle průběžných čísel čeká platba, může se na konci čtvrtletí informovat na městském úřadu. Plánovaná platba jednou ročně byla zvolena proto, že měsíční vyúčtování pro celé město by znamenalo příliš velkou administrativní zátěž.

Ve Vyšším Brodě popelnice váží při svozu odpadu a váhu zaznamenávají do systému pomocí čipu.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Nový způsob vyvážení komunálního odpadu místostarosta obecně chválí. Čísla za první kvartál jsou příznivá. „Osobně si myslím, že jsme se začali ubírat správným směrem. Separace vzrostla o 50 %, ani jsme nepočítali, že to bude tolik. To je skvělé číslo. Když jsme novinku zaváděli, tak jsme v separaci klesali,“ zdůrazňuje Jaroslav Marek.

Zvýšené třídění ale přineslo také dřívější plnění nádob na plasty nebo papír. Město rovnou zkrátilo termíny svozu na polovinu a přidalo i nové nádoby a nová místa na tříděný odpad. Chystá ale ještě další posílení. Do listopadu chce zřídit čtyři velká separační hnízda i s podzemními kontejnery. To ovšem bude hodně záležet na tom, jestli se podaří získat dotaci.

Jaroslav Marek upozornil, že i s neukázněností některých obyvatel nebo projíždějících chatařů město bojuje. V některých kritických místech už sledují situaci kamery a jejich počet by se měl dále rozšířit. Navíc se teď ve větší míře začaly dělat kontroly podnikatelských subjektů, ve spolupráci se stání správou, jestli mají uzavřené smlouvy na odvoz odpadu a jakým způsobem je plní. Každý podnikatel totiž má zákonnou povinnost mít uzavřenou vlastní smlouvu na svoz a likvidaci odpadu.

O to, jak novinka ve Vyšším Brodu funguje, už se zajímají i okolní obce. Úvahy, že by se mohl podobný systém také zavést, už zazněly třeba ve Frymburku nebo ve Velešíně. Z některých obcí už požádali o bližší informace.