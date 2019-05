Kromě domečků jsou k vidění i zmenšené autogaráže, koňské stáje nebo kupecké krámky a malé školní třídy. „Pozorné návštěvníky zaujmou propracované miniaturní nábytkové kusy, dekorativní tapetky, zmenšení domácí mazlíčci, malé cínové či porcelánové nádobíčko, ve kterém se dá vařit na elektrickém sporáku a jiné detaily,“ přibližuje správce letohrádku Petr Lukas.

U nás ojediněle podrobnou kolekci zapůjčili k výstavě ze soukromé kolekce manželé Pecháčkovi z Rychnova nad Kněžnou. „Miniatury nepředstavují jen zidealizovaný zmenšený svět dospělých, ale nostalgicky dokumentují proměny domovních interiérů a způsoby života v minulosti. Kvůli vysoké pořizovací ceně sloužily domečky, obchůdky a jiné zmenšeniny obvykle několika generacím dětí,“ upřesnila sběratelka Miroslava Pecháčková.

Unikátní rokokový interiér

Výstava bude v Letohrádku do konce června. Zahrnuje asi tři desítky exponátů, mezi kterými je také unikátní rokokový interiér, jehož miniaturu vytvořila Zdena Mudráková ze Zlína. V Brně měla podobnou výstavu už před dvěma lety. Za vstup do expozice dospělí zaplatí sedmdesát korun, děti od desíti do pětadvaceti korun.