Kolem tisícovky kaktusů a sukulentů si mohou zájemci prohlédnout případně zakoupit v budově Domova mládeže Střední průmyslové školy polytechnické v centru Zlína. Prodejní výstavu trvající do soboty pořádá Klub kaktusářů Zlín. Součástí akce je i poradenská služba zkušených pěstitelů.

Výstava kaktusů a sukulentů - pichlavá nádhera ve Zlíně | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Vypěstovat pořádný kaktus není jen tak. „Každý kaktus potřebuje něco jiného a záleží na prostředí, půdě i zálivce. Rozhodně neplatí, že kaktus přežije každému,“ říká předseda klubu Ladislav Bačůvka.

Počet kousků, které má doma ani neodhadne. U pětitisícího je přestal počítat. K zálibě ho přivedla sázka. „Kdysi jsem byl vášnivý kuřák a manželce jsem slíbil, že za každou nevykouřenou krabičku koupím kaktus. Roky už nekouřím a na kaktusy mi už nestačí ani dva skleníky,“ směje se Ladislav Bačůvka.

Pěstování kaktusů je docela věda. „Tyto mají řepovitý kořen, když se zalijí špatně nebo v nevhodnou dobu, kaktus zahnije,“ ukazuje jeden ze své sbírky Veronika Holubová, která se své zálibě věnuje zhruba čtyřicet let.

Každý rok v listopadu musí jeden kousek po druhém naskládat do bedýnky a odnést zazimovat do sklepa. Na jaře zhruba v dubnu je čeká cesta zpět do skleníku.

Za dvacku i tisícovku

Obyčejný kaktus si můžete koupit za pár korun, ale u vzácných druhů, například Mamilárie, se milimetrové odřezky pohybují i kolem tisícovky. A takový čtyřiceticentimetrový kaktus gruson si v zahradnictví pořídíte i za dvanáct tisíc.

Výstava kaktusů a sukulentů - pichlavá nádhera ve ZlíněZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Zajímavostí je také věk kaktusů. Některé se dožívají až stovky let, a vykvetou teprve po pětadvaceti, čtyřiceti letech. „Stává se z nich rodinný kaktus pro generace,“ dodává Ladislav Bačůvka.