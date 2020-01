Císař Karel IV. a jeho vztah k židům v Norimberku. Unikátní ovád, který žije jen na území bývalých Sudet. Faksimile vzácné bible Václava IV. Originál žádosti o práci v pojišťovně od Franze Kafky.

To vše se objeví jako exponáty výstavy Naši Němci. Společnost Collegium Bohemicum přijde na 31,7 milionu korun, peníze získá z dotace ministerstva kultury. Chystaná výstava budí pozornost i za hranicemi ČR, mezi pozvanými bude kancléřka Angela Merkelová, která o ni projevila velký zájem.

Podle ředitele společnosti Petra Koury by výstava měla být hotová na přelomu října a září, tedy za osm měsíců od podpisu smlouvy s dodavatelem. Tím je David Syrovátka z Dolní Poustevny. „Do výběrového řízení se přihlásil jediný. Nevím, proč je tomu tak,“ řekl.

Výstava zabere dvacet místností a obsáhne kolem čtyř stovek sbírkových předmětů. Na jejich prohlídku před podáním nabídky přišli zástupci několika firem, nabídku ale žádná z nich nepodala. „Je to moje první takto velká zakázka, největší byla za 1,4 milionu korun,“ uvedl Syrovátka.

Jako referenci mezi jinými zmínil shodou okolností právě dodání výstavy o Karlu IV. do Norimberku. „Měli jsme velmi náročné požadavky, například zkušenost s audiovizuálními prvky,“ popsal ředitel Koura.

Interaktivní stůl

Mezi prvky výstavy by se tak měl objevit například dotekový stůl, v jehož každém rohu by se zobrazovalo něco jiného. Tak, aby u něj mohli stát čtyři lidé a každý si prohlížel něco jiného. V jednom rohu Zlatou bulu Karlovu, tedy říšský zákoník, který platil do roku 1805. V dalším digitální kopii rukopisu Jana z Teplé Der Ackermann aus Böhmen, také známého pod názvem Oráč a Smrt. „V Čechách není příliš známý, ale v Německu se o něm učí děti ve škole,“ podotkl Koura.

V dalším rohu bude fotografie fundací Karla IV., který v Cáchách propagoval české světce jako sv. Václava a další. „Sehnat v Čechách interaktivní stoly je velmi těžké a složité, proto je to tak hodně nákladné,“ poznamenal dodavatel výstavy Syrovátka.

Expozice bude také mapovat, jak se vyvíjel název Sudety až po jeho poválečný zákaz. Popřípadě zde najdeme lyže Emericha Ratha, který se účastnil závodu v Krkonoších, při němž zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata a další.

Jak vysvětlil náměstek primátora Tomáš Vlach, Naše Němce považuje za extraligu mezi výstavami. „V souvislosti s ní očekáváme nárůst návštěvnosti. Má nadnárodní rozměr,“ dodal.