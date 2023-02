„Šmoulí vesnice zabere celé přízemí pavilonu C. Domečky jsou v nadživotní velikosti, aby do nich pohodlně mohl vejít i dospělý člověk. Díky interaktivním prvkům pak budou mít návštěvníci pocit, že se sami stali šmouly,“ říká Květa Havelková ze společnosti JVS Group, pořadatele akce.

Kouzelná šmoulí vesnice nabídne nejen zábavu, když si budete moci zkusit, kterému ze slavných šmoulů se nejvíce podobáte, ale také ponaučení. Posláním projektu je inspirovat děti i jejich doprovod k ochraně životního prostředí. Návštěvníci se hravou formou dozví, jak pečovat nejen o šmoulí, ale především lidský les. „Spolu se šmouly prožijí napínavé dobrodružství, ve kterém zvítězí nad zákeřným čarodějem Gargamelem a jeho kocourem Azralem a zachrání přírodu,“ dodávají pořadatelé.

Otevřeno bude i o víkendu

Zábavně-vzdělávací park Šmoulové – Magický svět otevře své brány již 10. března 2023, navštívit jej bude možné až do 31. srpna 2023. Otevřeno bude každý všední den od deseti dopoledne do sedmi hodin večer, o víkendech pak od devíti do sedmi hodin. Základní vstupné stojí 280 korun na osobu, v nabídce jsou například i zlevněné a rodinné vstupenky.

Šmoulové, jejichž autorem je belgický kreslíř Pierre „Peyo“ Culliford, se poprvé objevili 23. října 1958. Vrchol komiksové slávy modří skřítkové zažívali v 60. a 70. letech. Od 80. let se pak vysílal americko-belgický seriál Šmoulové (celkem měl 429 dílů), díky němuž se komiksové postavičky staly nedílnou součástí popkultury. V roce 2021 vznikl nový šmoulí seriál, který používá nejmodernější technologie 3D animace.