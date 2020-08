Křižíkovy pavilony a divadlo Spirála se dočkají opravy za skoro půl miliardy

Léta odkládaná rekonstrukce Křižíkových pavilonů a divadla Spirála na pražském Výstavišti má zelenou. Rada hlavního města Prahy schválila opravu pavilonů B, C a E a divadla Spirála, práce na obou projektech začnou do konce tohoto roku. Hodnota rekonstrukce Křižíkových pavilonů bude činit 245 milionů korun a u divadla Spirála to bude 217 milionů korun.

Křižíkovy pavilony po rekonstrukci - vizualizace. | Foto: MHMP