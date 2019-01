Učení mezi stromy, řádění venku i v dešti, odpočinek u ohniště. Pokud vašim dětem při takové představě září očka, bude zřejmě lesní školka určena právě pro ně. O zřízení další takové uvažují v České Kamenici na Děčínsku a Chabařovicích na Ústecku.

Lesní školka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

V České Kamenici by lesní školka měla vzniknout v roce 2020. Jednání o jejím vzniku jsou ale zatím na začátku. „Chtěli bychom zavést možnost alternativního předškolního vzdělávání, ale teď řešíme konkrétně, jestli to bude lesní školka jako samostatný subjekt, nebo zda to bude oddělení některé ze stávajících školek, a kde případně by školka byla, jaké by měla zázemí a tak dále,“ uvedl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Vedení města si od lesní školy slibuje jeho zatraktivnění a zlepšení podmínek pro život. „Když se třeba mladé rodiny rozmýšlejí, kde se usadí, tak kvalita vzdělávání je pro ně důležitá a zároveň je pro řadu lidí důležitá nějaká možnost alternativy,“ dodal Papajanovský.

Jednání o nové lesní školce jsou v začátcích také v Chabařovicích na Ústecku. I tady by se rodiny, které své ratolesti vedou k lásce k přírodě a tráví s nimi rády venku většinu času, mohly zařízení dočkat. „Zatím je to ve fázi diskuze. Uvažujeme o tom a budeme připravovat projektovou dokumentaci,“ řekl starosta Chabařovic Josef Kusebauch. Kdy a na kterém místě lesní mateřská škola vznikne, tak zatím není jasné.

Lesní školky jsou stejně jako jiné mateřské školy alternativou k předškolnímu vzdělávání. Na rozdíl od klasických školek ale kladou důraz na pobyt v přírodě. To znamená, že výuka i hry dětí probíhají mimo učebny, a to v přírodě a často přímo v lese. Odpočinout si pak děti mohou v jurtách či chatkách. Stejně jako v jiných školkách jsou ale náplní volného času dětí i návštěvy divadel, muzeí a podobně.

V Ústeckém kraji je podle webu Asociace lesních školek takových zařízení pět. Na Ústecku mají Lesní mateřskou školu Venku v Brné, na Litoměřicku je Lesní klub Hliněnka v Hlinné a na Teplicku Lesní mateřská škola Samorost v Proboštově. Na Děčínsku je to Lesní mateřská škola Jurta v Nebočadech a Lesní mateřská škola Vážka v Srbské Kamenici, která funguje teprve od loňského září.

V celé republice je lesních mateřských škol a klubů zhruba 140. S počtem takových zařízení na město celorepublikově vede hlavní město Praha, hned několik jich lidé najdou také v Brně.

Lesní mateřská školaje typ plnohodnotného předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Nejvýraznějším znakem LMŠ je, že výuka probíhá ve většině programů venku za každého počasí. Lesní mateřské školy jsou založeny na mottu „s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“. Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese. To je umožněno díky malému počtu dětí ve třídě, legislativa v ČR umožňuje maximálně 8 dětí na 1 učitele.

Zdroj: Wikipedia.org