Téměř nekonečný spor o pozemky, které jsou třeba pro dokončení dálnice D3 u Tábora, bude zřejmě pokračovat dalším kolem. Krajský úřad Jihočeského kraje totiž zamítl žádost o vyvlastnění, kterou kvůli pozemkům podalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD).

Ve sporu jde už řadu let o to, že stavbou dálnice by motocentrum vybudované v její těsné blízkosti, ztratilo dosavadní silniční napojení. Konala se i řada soudních jednání. Mimo jiné už existuje i pravomocné soudní rozhodnutí, které uznává právo státu na potřebné pozemky, ale ŘSD mělo provést náhradní připojení motocentra na silniční síť nebo majitele odškodnit.

Navržené připojení ale majitelé motocentra a dalších nemovitostí neakceptovali, takže ŘSD navrhlo odškodnění. "Jednali jsme, ale nedošlo k dohodě," říká Jan Rýdl s tím, že podle ŘSD je nyní spor už jen diskuzí o tom, jak velké odškodnění by majitelé motocentra měli dostat.

"Podali jsme proto návrh na vyvlastnění," vysvětluje Jan Rýdl a připojuje, že v rámci vyvlastnění se měla vyřešit i otázka odškodného. "Jsme si jisti naším právním rozborem i právní argumentací," zdůrazňuje Jan Rýdl.

Krajský úřad ale žádost o vyvlastnění zamítl. „Krajský úřad potvrzuje zamítnutí žádosti o vyvlastnění v kauze Bratránci, neboť neshledal splnění důvodů pro vyvlastnění," uvedla Hana Brožková, tisková mluvčí úřadu a doplnila, že více se k tomuto rozhodnutí nemůže instituce vyjadřovat, neboť nenabylo právní moci.

ŘSD ale považuje žádost o vyvlastnění za oprávněnou. „Podáváme proti rozhodnutí krajského úřadu odvolání," konstatoval Jan Rýdl.

Podle informací Deníku by v nynější fázi sporu mělo být další instancí, která bude rozhodovat, ministerstvo dopravy.

Pavel Bratránek rozhodnutí krajského úřadu vítá. „Je to dílčí úspěch, samozřejmě. Mám ale obavy, že to tím zdaleka nekončí. A dá se celkem předvídat, jak ministerstvo dopravy rozhodne," uvedl. Vzdávat se však rozhodně nechystá.