Chtějí využít toho, že radní budou brzy projednávat prodloužení nájemní smlouvy na reklamní nosiče na osvětlení. „Je to jedinečná šance kultivovat veřejný prostor Znojma a tuhle ostudu zrušit,“ sdělili aktivisté na sociální síti.

Veřejný prostor nejsou podle navrhovatelů jen chodníky. „Je to celkový stav prostředí a reklama je jeho součástí. Vizuální smog má vliv na to, jak vnímáme estetiku města, ale má vliv i na bezpečnost provozu, protože funguje jako rozptylující prvek. Domníváme se, že město by mělo jít příkladem a parazitní reklamu omezovat,“ přiblížili svůj názor.

Jak se k problému postaví znojemští radní, není v tuto chvíli jasné. „Tyto reklamy budeme projednávat na radě 6. prosince. Nyní tedy nemohu říci, jak se k tomu rada postaví,“ řekl místostarosta města Jakub Malačka.



Podotkl, že město není jediné, kdo umístění a počet reklam ovlivňuje. „Vyjadřují se k tomu policisté i památkáři,“ řekl místostarosta.



Městská kasa má podle Malačky jen z této reklamy roční zisk kolem šesti až sedmi set tisíc korun. „Myslím, že případné částečné omezení nemá smysl. Buď bychom poutače nechali tak, jak jsou, nebo zrušili zcela,“ řekl. Dodal, že v tuto chvíli neví, jak bude hlasovat.



Předseda Okrašlovacího spolku Znojmo Otto Bouda má v otázce reklam na sloupech v ulicích města jasno. „Pryč s nimi. Jsme tady jako na Balkáně. Na Západě se také podobné reklamy na sloupech objeví, ale jen dočasně, například před konkrétní akcí,“ řekl Bouda.



Ani zisk z pronájmu ploch Boudu nepřesvědčil. „Tyto reklamy odpoutávají pozornost řidičů. Jakou cenu má v porovnání s příjmy z reklamy lidský život, když řidič přehlédne chodce, zatímco se dívá na reklamu?“ zauvažoval.