Vzácný druh rýhonosce je podle nálezce známý už jen ze dvou míst na Moravě, jinde v republice už není. „Dříve bývali také v Čechách, ve třicátých letech však zmizeli,“ uvedl. Dodal, že brouk patří mezi ohrožené druhy kvůli častému asfaltování polních cest, na kterých se nachází nejčastěji.

Jiný druh rýhonosce je zajímavý tím, že je vedený zároveň v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky a také v seznamu škůdců. „Rýhonosec řepný byl dříve obávaný škůdce řepy. Boj proti němu byl úspěšný a dnes je to vzácný druh,“ řekl Dedek. Podle něj je tento brouk vedený v obou listinách kvůli nepružnosti v aktualizaci seznamu škůdců. „Mezi škůdci už by být neměl, je to nedopatření,“ uvedl.

Zoolog Antonín Reiter naopak tvrdí, že to není chyba. „Podle mě jsou v seznamu škůdců vedené i potenciálně škodlivé druhy. Rýhonosec by byl hrozbou v případě, že se přemnoží. Někteří brouci můžou být v obou seznamech zároveň,“ objasnil.

Obavy z přemnožení

Martin Škorpík z Národního parku Podyjí s Reiterem souhlasí. „Rýhonosec řepný je na seznamu škůdců kvůli preventivní obavě z přemnožení,“ poznamenal. Také vysvětlil, že je tento brouk ohrožený kvůli tomu, že se daleko méně pěstuje cukrová řepa a v zemědělství se využívá hodně chemických látek. „Intenzifikace zemědělství způsobila to, že zmizel nejen tento rýhonosec, ale i celá řada dalších živočichů, kteří byli dříve běžní,“ uvedl Škorpík.

